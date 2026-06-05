Bartaševiča partija sola izveidot "taisnīgu pašvaldību finansēšanas modeli"
Rēzeknes mēra amatu zaudējušā Aleksandra Bartaševiča ("Kopā Latvijai"/LPV) partija "Kopā Latvijai", kopā ar partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV) piedaloties Saeimas vēlēšanās, sola izveidot "taisnīgu pašvaldību finansēšanas modeli", paredz partijas sagatavotie vēlēšanu solījumi, kurus paredzēts skatīt partijas kongresā 6. jūnijā.
Sestdien, oficiāli sākoties priekšvēlēšanu kampaņai, partija plāno paziņot par savu apņemšanos kandidēt 2026. gada Saeimas vēlēšanās kopā ar LPV, "tādējādi būtiski paplašinot savu politisko darbību, mērķējot uz līdzdalību un atbildību valsts mēroga pārvaldē". Politiskie spēki kopā startēja arī aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās.
"Kopā Latvijai" priekšvēlēšanu politisko situāciju Latvijā uzskata par kritisku un ārkārtīgi nestabilu. "Ekonomiskā lejupslīde, ko pastiprinājusi valdības nespēja savlaicīgi un profesionāli reaģēt uz sabiedrības un tautsaimniecības izaicinājumiem, kā arī pieaugošie globālās krīzes riski grauj iedzīvotāju uzticēšanos valsts varai un politiskajai sistēmai," rezolūcijā pauž politiskais spēks.
Partija sadarbībā ar LPV sola izveidot investīcijām pievilcīgu Latvijas ekonomikas modeli ar "vienkāršu, konkurētspējīgu un uzņēmējdarbībai draudzīgu nodokļu sistēmu" gan starptautiskam, gan vietējam biznesam. Partija sola virzīt valsts resursus augsti apmaksātu darbavietu radīšanai Latvijas reģionos, lai cilvēkiem būtu iespēja dzīvot un strādāt savā novadā, nepametot Latviju vai nepārceļoties uz galvaspilsētu.
Partija sola risināt demogrāfisko krīzi, radot labākus apstākļus jaunu ģimeņu veidošanai un atbalstam, ieviešot jauno ģimeņu kapitāla institūtu un paplašinot mājokļu, bērnu audzināšanas un ģimeņu atbalsta programmas. Esot nepieciešams arī būtiski samazināt birokrātiskās procedūras un valsts pārvaldes aparātu, vienlaikus ieviešot efektīvākus, digitālus un cilvēkiem saprotamus publiskos pakalpojumus.
Dokumentā pausta apņemšanās "izveidot taisnīgu pašvaldību finansēšanas modeli, kura pamatā ir atteikšanās no reģionu diskriminācijas attiecībā pret centru un princips, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīviem pakalpojumiem, neatkarīgi no dzīvesvietas". Latvijā jau pašlaik ir spēkā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānisms, kura ietvaros galvaspilsētai un apkārtējiem novadiem no budžetiem atņem desmitiem miljonus eiro, bet lielākie saņēmēji ir austrumu pierobežas pašvaldības.
Partijas solās veidot saliedētu Latvijas sabiedrību, "kurā katrai nacionālajai kopienai tiek nodrošinātas valsts garantētas iespējas kopt un attīstīt savu kultūru un valodu saskaņā ar Latvijas starptautiskajām saistībām un demokrātiskas Eiropas valsts principiem".
Politiskais spēks aicina Latvijas pilsoņus aktīvi piedalīties vēlēšanās, nepalikt malā un neļaut citiem izlemt Latvijas nākotni.
"Kopā Latvijai" biedru kopsapulce notiks sestdien plkst. 12 kultūras namā "Vārpa" Daugavpilī.
Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā.