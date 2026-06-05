Krievija ir sākusi biežāk izmantot "Iskander-M" raķeti.
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Šodien 12:26
Krievu iebrucēji pielieto jaunu taktiku: okupanti sākuši biežāk izmantot "Iskander" raķetes
Krievija ir sākusi apšaudīt Ukrainu ar "Iskander" raķetēm jaunā veidā, lai palielinātu civiliedzīvotāju upuru skaitu.
Ukrainas monitoringa kanāli ziņo, ka Krievija ir sākusi biežāk izmantot "Iskander-M" raķeti ar kasešu munīcijas kaujas galviņām.
Dažos gadījumos kasešu munīcija ir aprīkota ar aptuveni 20–30 minūšu aizkavēšanas mehānismu. Tas nozīmē, ka pēc raķetes trieciena kasešu munīcija, kas izplatās ievērojamā attālumā, var neuzsprāgt nekavējoties, bet gan pēc noteikta laika perioda. Tas ievērojami palielina risku neatliekamās palīdzības dienestu darbiniekiem, kuri pirmie ierodas trieciena vietā, kā arī civiliedzīvotājiem.
Tāpēc monitoringa kanāli atgādina visiem ievērot īpašu piesardzību. Ieteicams arī stingri izvairīties no tuvošanās aizdomīgiem objektiem potenciālajās trieciena zonās.