Slavenības
Šodien 11:06
Influencere Intrisha vairs nav brīva sieviete
Dziedātāja, digitālā satura veidotāja un televīzijas šovu zvaigzne Intrisha atklājusi, ka vairs nav brīva sieviete.
"Vīrieši, varat man vairs nesūtīt savas "pričindala" bildes– tagad esmu aizņemta sieviete," video, kurā redzama kopā ar kādu vīrieti, paziņo Intrisha.
Vēl pagājušajā gadā Intrisha dalījās stāstā par to, kāpēc pielikusi punktu savām ilggadējām attiecībām. Viņa atzina, ka lēmums par šķiršanos bija abpusējs, taču nebūt ne viegls. Pie attiecību izjukšanas neesot vainojama ne krāpšana, ne nodevība.
“Reizēm dzīvē gadās, ka divi cilvēki mīl viens otru, bet tomēr šķiras. Tā diemžēl notiek. Mēs satikāmies, kad man bija 18, un šo sešu gadu laikā ļoti izaugām – mainījās arī mūsu intereses. Par šo cilvēku es tiešām neko sliktu nevaru pateikt – viņš ir labs vīrietis, taču kopīgs ceļš mums vairs nav ejams,” toreiz sacīja Intrisha.