“Es šobrīd piedzīvoju labāko laiku savā dzīvē” - Hetere Loklīra pirmo reizi publiski runā par romānu ar Lorenco Lamasu
Seriāla “Melrose Place” zvaigzne Hetere Loklīra pirmo reizi publiski izteikusies par jauno vīrieti savā dzīvē — seriāla “Renegāts” aktieri Lorenco Lamasu.
Piedaloties podkāstā “Hollywood & Divine”, Loklīra pirmo reizi runāja par Lamasu, nosaucot viņu par savu “jauno draugu”, vienlaikus pieskaroties arī ticības nozīmei savā dzīvē.
“Mans jaunais vīrietis ir ļoti… viss,” sacīja Loklīra. “Kad es šim cilvēkam saku, ka viņu mīlu, patiesībā es saku: “Es mīlu Tevi, Dievs.” Jo tieši tā tas notika. Tas ir no Dieva.”
“Es šobrīd piedzīvoju labāko laiku savā dzīvē,” piebilda 80. gados populārā aktrise.
Loklīra un Lamass pirmo reizi kā pāris publiski parādījās 26. aprīlī izstādē “Chiller Theatre Expo”.
“Īsā atbilde ir — nē,” Lamass sacīja, atbildot uz jautājumu, vai viņš jebkad būtu iedomājies, ka viņu attiecības varētu noslēgt pilnu loku vairāk nekā četrdesmit gadus pēc pirmās tikšanās. “Esmu piedzīvojis daudz mēģinājumu un kļūdu, un viņa ir apbrīnojamākā sieviete, kādu, manuprāt, jebkad esmu saticis.”
Abi pirmoreiz sastapās pirms vairāk nekā 40 gadiem, laikā, kad abi baudīja savas karjeras agrīno slavu. Tolaik Loklīra filmējās seriālā “Dinastija”, savukārt Lamass bija redzams seriālā “Falkonkresta”.
Viņu pirmā tikšanās plašāk kļuva zināma pēc 1983. gada fotosesijas žurnālam “Playgirl”, kurā Loklīra pozēja bikini, bet Lamass — pieguļošās peldbiksēs.
Loklīra iepriekš bija precējusies ar Tomiju Lī no 1986. līdz 1993. gadam. Vēlāk, 1994. gadā, viņa apprecējās ar savu otro vīru Ričiju Samboru, taču pāris izšķīrās 2004. gadā. Viņiem ir viena meita — Ava. Pagājušā gada maijā Loklēra izbeidza piecus gadus ilgušās attiecības un saderināšanos ar Krisu Heiseru.
Arī Lamasa privātā dzīve bijusi pietiekami vētraina: Lamasam ir seši bērni. Viņam ir 42 gadus vecs dēls Eidžejs un 40 gadus veca meita Šeina no laulības ar nelaiķi Mišelu Smitu, ar kuru viņš bija precējies no 1983. līdz 1985. gadam. Viņa 37 gadus vecā meita Peitone dzimusi attiecībās ar Dafni Ešbruku, ar kuru viņš tikās no 1986. līdz 1988. gadam. Savukārt meitas Aleksandra, 28, Viktorija, 26, un Izabella, 25, viņam ir no laulības ar bijušo sievu Šonu Sendu, ar kuru viņš bija precējies no 1996. līdz 2002. gadam.
Aktieris bijis precējies arī ar Viktoriju Hilbertu no 1981. līdz 1982. gadam, Ketlīnu Kinmontu no 1989. līdz 1993. gadam, Šonu Kreigu no 2011. līdz 2018. gadam un Kennu Skotu no 2023. līdz 2025. gadam.
Pagājušajā mēnesī Loklīra uz meitas kāzām Montesito, Kalifornijā, ieradās kopā ar Lamasu kā savu pavadoni.