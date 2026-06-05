Brīdina par stipru pērkona negaisu un krusu visā Latvijas teritorijā
Foto: Edijs Pālens/LETA
Brīdina par stipru pērkona negaisu un krusu visā Latvijas teritorijā.
Sabiedrība

Brīdina par stipru pērkona negaisu un krusu visā Latvijas teritorijā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Piektdien, 5. jūnija vakarā, Latvijā veidosies gubu-lietus mākoņi, un vietām gaidāms stiprs pērkona negaiss, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Brīdina par stipru pērkona negaisu un krusu visā L...

Negaisa laikā iespējamas intensīvas lietusgāzes, krusa un krasas vēja brāzmas. Negaisi turpināsies līdz nākamās dienas priekšpusdienai.

Izplatīts dzeltenā līmeņa brīdinājumu par pērkona negaisu, kas lielākajā daļā Latvijas būs spēkā no piektdienas plkst. 17.00 līdz sestdienas plkst. 13.00.

Meteorologi brīdina:

  • Meklē patvērumu slēgtās telpās, ja iespējams izvairīties no āra aktivitātēm.
  • Īpaša piesardzība nepieciešama vietās, kas īpaši pakļautas negaisa ietekmei – mežos un atklātās teritorijās.
  • Negaisa laikā iespējami elektroenerģijas un pakalpojumu traucējumi. Vairāk par drošību un rīcību elektrības pārtraukumu gadījumā lasi šeit.
  • Krasu vēja brāzmu gadījumā nolauzti koku zari un citi atlūzuši priekšmeti var tikt nesti pa gaisu.
  • Lietusgāzes var izraisīt ūdens līmeņa paaugstināšanos un zemāko teritoriju applūšanu.
  • Braukšanas apstākļi uz ceļiem var būt apgrūtināti, pasliktināta redzamība un akvaplanēšanās var pagarināt ceļā pavadīto laiku.
  • Pērkona negaisu var pavadīt arī krusa, kas rada bojājumus kultūraugiem.
  • Parūpējies arī par mājdzīvniekiem, jo tie ir pakļauti negaisa radītajam riskam.

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