Oskars Lepers pēc dramatiskā pusmaratona tiek pie negaidītas medaļas
Radio balss un TV3 raidījuma “Zilonis studijā” vadītājs Oskars Lepers pēc piedzīvotā “Rimi Rīgas maratonā” jau atgriezies ierastajā ritmā. Viņa pirmā pusmaratona distance gan beidzās nevis finiša taisnē, bet ātrās palīdzības automašīnā, taču kolēģi parūpējās, lai šis skrējiens viņam paliktu atmiņā uz mūžu.
Jau ziņots, ka Lepers pēc sacensībām nonāca mediķu aprūpē. Kā iepriekš sociālajos tīklos atklāja Lepers, viņš skriešanai nopietnāk pievērsies šogad, gatavojoties savam pirmajam pusmaratonam ar mērķi distanci veikt ātrāk nekā divās stundās. Viņš sekojis treniņu plānam, veicis arī slodzes testu, un sacensību sākumā viss ritējis labi, taču 19. kilometrā organisms pēkšņi atteicies turpināt. Lepers attapies līdzcilvēku un mediķu aprūpē, bet savu pirmo pusmaratonu simboliski “finišējis” ātrās palīdzības mašīnā. Viņš pateicas visiem palīgiem un uzsver, ka šī bijusi vērtīga mācība — mērķi ir svarīgi, taču prātu zaudēt nedrīkst. Vienlaikus viņš neslēpj, ka skriešanai punktu neliek un jau gaida nākamo rīta skrējienu.
Savukārt tagad Lepers atgriezies darbā, kur viņu sagaidīja īpašs pārsteigums. Kolēģi bija parūpējušies par simbolisku dāvanu — medaļu, jo, lai arī pusmaratona finiša līniju viņam šoreiz neizdevās šķērsot kā plānots, viņa ieguldītais darbs, apņēmība un piedzīvotais skrējiena laikā nepalika nepamanīti. “Arī es esmu oficiāli ticis pie maratona medaļas! Paldies kolēģiem! 19.04 km – mana distance!” video pauda Lepers.
Radio personībai kolēģi bija sarūpējuši arī īpašu piemiņas dāvanu — rāmītī ievietotu “Strava” skriešanas aplikācijas ekrānuzņēmumu, kurā Lepers redzams mediķu aprūpē. Ar humoru un sirsnību kolēģi uzskatīja, ka arī šāds “finišs” ir pelnījis savu godalgu.
Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu
Svētdienas rītā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, aizsākot maratona galveno un dalībniekiem piepildītāko dienu.