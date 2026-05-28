“Eirovīzijā” pēc 14 gadu pauzes varētu atgriezties Slovākija
Pēc 14 gadu pauzes starptautiskajā “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Slovākija gandrīz bija gatava atgriezties uz lielās skatuves. Tomēr pēdējā brīdī ieceri apturējušas izmaksas — dalība konkursā raidorganizācijai izrādījusies pārāk dārga.
Pēc apstiprinātās Ziemeļmaķedonijas atgriešanās, iespējamās Ungārijas atgriešanās un lielās iespējamības, ka Slovēnija pēc politiskā pavērsiena mainīs kursu, vēl viena valsts, kas konkursā nav piedalījusies daudzus gadus, tagad nopietni apsver atgriešanos.
Intervijā ar “Rádio Slovensko” direktoru Jindžihu Bardanu, kurš arī bija klāt Vīnē, norādīts, ka Slovākija mēģināja atgriezties “Eirovīzijā” jau šogad, taču galu galā tas neizdevās. Tomēr Slovākijas raidorganizācijas pārstāvis solīja, ka valsts konkursā agrāk vai vēlāk atgriezīsies, dodot cerības pat uz 2027. gadu.
“Plāns bija atgriezties šajā konkursā, taču beigās vadība saprata, ka tas ir pārāk dārgi. Licenču maksu un producēšanas izmaksas acīmredzot neattaisno kopējo ietekmi Slovākijā. Šobrīd, kad esam konsolidācijas posmā, mums tas nepavisam nav viegli. Taču mēs agrāk vai vēlāk atgriezīsimies pasaulē lielākajā mūzikas konkursā,” intervijā izteicās Bardans.
Bardans arī norādīja, ka papildus finansiālajiem iemesliem galvenais Slovākijas aiziešanas iemesls no konkursa bija zemā vietējās auditorijas interese.
Līdz 80. gadu beigām “Eirovīzijai” bija nedaudz citāds statuss nekā mūsdienās. 90. gados, pēc režīma maiņas, sabiedrības attieksme pret konkursu sāka pasliktināties. Tomēr jaunu interesi par iespējamo Slovākijas atgriešanos radīja pagājušā gada Čehijas pārstāvja Adonxs dalība — viņš ir slovāku izcelsmes mākslinieks.
Slovākijai “Eirovīzijā” līdz šim gan nav izdevies sasniegt spožus rezultātus. Valsts konkursā piedalījusies septiņas reizes, debitējot 1994. gadā, bet tās labākais rezultāts ir 18. vieta, ko 1996. gadā ieguva Marsels Palonders ar dziesmu “Kým nás máš”. Pēc atgriešanās konkursā 2009. gadā Slovākija četrus gadus pēc kārtas nespēja kvalificēties finālam, un pēdējo reizi uz “Eirovīzijas” skatuves tā bija redzama 2012. gadā.
Eirovīzija finālā krāšņi nosvin 70. jubileju; 16.05.2026.
Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika 70. starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls.