Muguras sāpes pēc 40? Kā atgūt kustību brīvību un dzīvesprieku
To, cik būtisku lomu dzīvē spēlē vesela mugura, kura NESĀP, nereti saprot tikai brīdī, kad notiek pretējais – parādās sāpes, stīvums, kustēties vairs nevar tik brīvi kā agrāk. Vecumā no 40 līdz 70 gadiem muguras sāpes daudziem kļūst par vienu no biežākajiem iemesliem darba nespējai un dzīvesprieka zudumam un nereti šie cilvēki palīdzību meklē rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”.
Mūsdienu medicīna un rehabilitācija piedāvā risinājumus, kas sniedzas daudz tālāk par pretsāpju tableti. Kūrorta rehabilitācijas centrs (KRC) "Jaunķemeri" ar savu gadu desmitos uzkrāto pieredzi un dziednieciskajiem dabas resursiem ir vieta, kur pacienti atgūst veselību gan pēc traumām, operācijām un pārciestām saslimšanām, gan arī šurp brauc profilakses nolūkos, proti – brīžos, kad vēl jūtas labi un vēlas šo labo pašsajūtu saglabāt pēc iespējas ilgāk, tāpēc tiek ieplānots rehabilitācijas kurss, lai vingrotu fizioterapeita uzraudzībā, baudītu muskuļus atslābinošas procedūras, smeltos iedvesmu un zināšanas veselīgākam dzīvesveidam bez muguras sāpēm.
Kāpēc mugura sāk "streikot"?
Tāda ir fizioloģija – pēc 40 gadu vecuma ķermenis piedzīvo ar novecošanās procesiem saistītas strukturālas un funkcionālas izmaiņas. Mazinās starpskriemeļu disku elastība, saites kļūst mazāk elastīgas, sarūk muskuļu masa un līdz ar to pasliktinās arī mugurkaula stabilitāte. Ja šīs fizioloģiskās pārmaiņas tiek papildinātas ar mazkustīgu dzīvesveidu, ilgstošu sēdēšanu pie stūres vai datora, nepareizu smagumu celšanu un stresu, rezultāts ir likumsakarīgs – muguras sāpes klāt! “Daudzi pacienti kļūdaini uzskata, ka rehabilitācija ir tikai vingrošana fizioterapeita uzraudzībā. Patiesībā tas ir multidisciplinārs process un “multi-” norāda uz to, ka procesā iesaistās dažādi speciālisti – fizioterapeits, ergoterapeits, ja nepieciešams – palīgā nāk arī psihologs, uztura speciālists, neirologs,” uzsver KRC “Jaunķemeri” medicīniskās rehabilitācijas un ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Elīna Malkiela. Rehabilitācija nav tikai simptomu novēršana. Tas ir darbs pie cēloņiem, mācot pacientam labāk izprast savu ķermeni un sniegt tam nepieciešamos instrumentus pašatjaunošanās procesiem:
- Fizioterapija mugurkaula arhitektūrai
Fizioterapeits ir galvenais speciālists, kurš palīdzēs izprast, kuri muskuļi ir pārslogoti un kuri – pārāk mazkustīgi. Individuāli izstrādāts vingrojumu komplekss palīdzēs nostiprināt dziļo muskulatūru, kas gluži kā korsete notur mugurkaulu savā vietā.
- Dūņu un minerālūdens spēks
Viena no KRC “Jaunķemeri” lielākajām vērtībām ir dabas dziednieciskie faktori, kas plaši tiek pielietoti procedūrās – sildošas dūņu aplikācijas un minerālūdens vannas. Hronisku muguras sāpju gadījumā šīs procedūras tiek iekļautas pacienta rehabilitācijas plānā, jo sērūdeņraža un broma minerālūdens, kā arī sildošās dūņas spēj uzlabot asinsriti, mazināt iekaisumu un atslābināt pat visdziļāko muskuļu spazmas. Pēc sildošajām procedūrām pašsajūta piedzīvo patīkamas pārvērtības!
- Ergoterapija – kā pareizi sēdēt, celt un nest?
Bieži muguras sāpju iemesls ir pavisam vienkāršs – tie ir mūsu ikdienas ieradumi! Ergoterapeits ir speciālists, kurš palīdz pielāgot darba vidi un māca, kā veikt ikdienas kustības, nekaitējot mugurai. Tas ir īpaši svarīgi, lai nepareiza kustība dārzā vai mājas darbos neizraisa akūtu krīzi.
- Fizikālā terapija – mērķtiecīgai sāpju mazināšanai
“Jaunķemeros” pieejams plašs fizikālās terapijas procedūru klāsts, kas palīdz mazināt sāpes, uzlabot audu reģenerāciju un paātrināt atveseļošanos. Visbiežāk muguras sāpju gadījumā izmanto elektroterapijas metodes, ko var kombinēt ar medikamentu ievadīšanu procedūras laikā, piemēram, elektroforēzi ar lidokaīnu, novokaīnu vai magnēziju, kas palīdz atslābināt muskuļus.
Muguras veselība būs uzmanības centrā!
Pacienti bieži jautā - ja ir sūdzības par muguras sāpēm, kādus pakalpojumus izvēlēties KRC “Jaunķemeri”:
1. Individuālās medicīniskās rehabilitācijas kurss (minimālais ilgums – 7 dienas). Procedūru un nodarbību plāns katram pacientam tiek sastādīts individuāli, izvērtējot viņa veselības stāvokli un izvirzot rehabilitācijas mērķus. Rehabilitācijas plānā var iekļaut gan dūņu aplikācijas, gan minerālūdens vannas, masāžas, nodarbības pie fizioterapeita, slinga terapiju, kā arī citas nodarbības vai procedūras muguras sāpju mazināšanai.
2. Programma “Vesela mugura” (7 dienas/6 naktis). Piemērota ikvienam, kurš vēlas parūpēties par muguras veselību, sēdoša vai fiziski smaga darba veicējiem un tiem, kuri cieš no hroniskām muguras sāpēm. Procedūru plāns programmā jau ir iepriekš zināms, bet pēc konsultācijas pie ārsta to iespējams papildināt.
3. Programma “Antistress” (10 dienas/9 naktis). Ilgstošs stress nosaka to, ka muskuļi pastāvīgi ir saspringti. Tāpēc arī hronisks stress tiek vainots ne tikai pie muguras sāpēm, bet pie problēmām ar gremošanas traktu, paaugstinātu asinsspiedienu, sirds asinsvadu slimībām, miega traucējumiem, otrā tipa cukura diabētu, neirodermītu, artrītu utt. Programma “Antistress” ir veidota tā, lai palīdzētu mazināt stresa atstātās sekas uz veselību.
Ko saka KRC “Jaunķemeri” rehabilitācijas speciālisti?
Katram pacientam – sava rehabilitācijas taktika
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts Ēriks Steļmočonoks:
“Rehabilitologs uz pacientu skatās vairāk no funkcionālo traucējumu puses, kas radušies. Jāsaprot, kas ir tas, ko cilvēks muguras problēmu dēļ šobrīd nespēj paveikt. Ja šis būs pacients ar muguras problēmām, kuram ir diska trūce ar ietekmi uz nervu saknīti un izteiktu sāpju sindromu, tad, sastādot rehabilitācijas plānu, taktika būs pavisam cita nekā situācijā, ja pacientam ar diska trūci nospiestās nervu saknītes dēļ nu jau būs radušies jušanas traucējumi, pēdas parēze un rezultātā - arī kustību traucējumi.”
Dūņu procedūras kursa veidā
Medicīniskās rehabilitācijas un ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Elīna Malkiela:
“Dūņu terapija ir piemērota pacientiem ar hroniskām kaitēm, jo tā var panākt ilgāku remisiju – slimības pierimšanas un simptomu mazināšanās periodu. Tāpēc dūņu terapiju iesaka pacientiem ar balsta un kustību aparāta problēmām – locītavu sāpēm, muguras sāpēm un saspringumu dažādās mugurkaulāja daļās. Lai no dūņu terapijas gūtu maksimālo efektu, ieteicams iziet pilnu procedūru kursu, kas būtu vismaz 5- 6, ideālā gadījumā 8-10 dūņu aplikāciju procedūras.”
Arī atslābināšanās var palīdzēt...
Fizioterapeite Marta Fogele:
“Daudzi pacienti, tieši uzsākot fizioterapijas kursu, nonāk pie atklāsmes, ka viens no muguras sāpju cēloņiem varētu būt stress. Ja ilgstoši sadzīvots ar sāpēm, cilvēks pie tām jau ir pieradis un nespēj vairs objektīvi novērtēt, cik ilgi šis diskomforts turpinās. Kad fizioterapijā sāk strādāt ar ķermeni, ar dažādām tehnikām speciālists palīdz atslābināt ilgstoši saspringtos muskuļus un arī pacients sajūt, ka var justies citādāk. Tas mudina ielūkoties dziļāk pašam sevī un sākt analizēt patiesos sāpju cēloņus.”
Rezervē sev rehabilitācijas kursu:
Vairāk informācijas: