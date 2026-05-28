Saglabā recepti! Soli pa solim, kā izvārīt patiešām aromātisku zivju zupu
Lai izvārītu spēcīgu, aromātisku buljonu, jāņem zivis ar maigu, viegli saldenu gaļu. Un vēl labāk, ja zivis ir pašu ķertas.
Garda zupa sanāk, piemēram, no asariem, karūsām, karpām, līdakām un tām līdzīgām zivīm. Vēl garšīgāka tā būs, ja zupu vārīs no dažādām zivīm – vismaz divu vai trīs veidu.
Nevajag pārspīlēt ar bagātīgām piedevām, zupai pietiks ar burkāniem, kartupeļiem, sīpoliem, pētersīļiem, lauru lapām, pipariem un sāli. Burkānus un kartupeļus labāk sagriezt palielākos, nevis mazos gabaliņos. Sīpolus ieteicams pārgriezt uz pusēm, tad tie jūtamāk piesātinās buljonu ar raksturīgo aromātu.
Lai buljons sanāktu aromātisks, dzidrs, spēcīgs, bet bez nomācošas zivju smaržas, tas jāvāra uz lēnas uguns katlā bez vāka. Nevajag ļaut tam vārīties strauji un mest lielus burbuļus. Zivis arī saglabās raksturīgo garšu un zināmā mērā – sulīgumu, ja tās liks nevis plikā ūdenī, bet gan tādā, kur dārzeņi jau pavārījušies. Vārīšanas sākumā jānosmeļ putas, lai zupa būtu dzidrāka. Un svarīgi zivis nepārvārīt.
Upes zivju zupa
Ja kartupeļi ir stingri, tad pēc buljona izkāšanas vispirms pavāri kartupeļus 5–10 minūtes un tikai tad pievieno zivis.
4–6 personām
1 stunda
Sastāvdaļas:
1,5 kg dažādu upes zivju
2 l ūdens
2 sīpoli
2 kartupeļi
1 burkāns
1 pastinaks
1 sakņu pētersīlis ar zaļumiem
3 lauru lapas
2 tējk. sāls
1 tējk. melno piparu graudu
sakapātas dilles
Gatavošana:
1. Zivis izķidā, nogriez galvas, astes un spuras.
2. Kartupeļus, sīpolus, burkānu, pastinaku un pētersīli nomizo, pētersīļa zaļumus sakapā. Kartupeļus sagriez 4–6 daļās, burkānu, pastinaku un pētersīli – šķēlītēs, sīpolu pārgriez uz pusēm.
3. Verdošā sālsūdenī liec zivju galvas, astes un spuras, kā arī dārzeņus, izņemot kartupeļus. Uz lēnas uguns vāri aptuveni 20 minūtes, nosmel putas un izkās.
4. Tad pievieno lauru lapas un piparus, kartupeļus un palielos gabalos (4–5 cm) sagrieztas zivis. Uz mērenas uguns vāri kādas 15 minūtes.
5. Pieber sakapātas dilles un pētersīļus, noņem no uguns un atstāj, lai vēl 10 minūtes pastāv.