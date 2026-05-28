Metjū Perija nāves lietā pasludināts pēdējais spriedums - cietumā nonāks cilvēks, kurš bija viņam līdzās pēdējās dienās
Metjū Perija personīgajam asistentam, kurš dzīvoja aktiera mājā un, pēc prokuroru teiktā, būtiski veicināja seriāla “Draugi” zvaigznes ketamīna atkarību, kā arī injicēja viņam nāvējošo vielas devu, piespriests trīs gadu un piecu mēnešu cietumsods.
Spriedumu 60 gadus vecajam Kenetam Ivamasam federālajā tiesā Losandželosā pasludināja tiesnese Šerilina Pīsa Garneta. Viņam piespriesta arī divu gadu probācijas uzraudzība un 10 000 ASV dolāru naudas sods.
Tas bija piektais un pēdējais spriedums divarpus gadus ilgajā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, kas sākās pēc Perija nāves 54 gadu vecumā 2023. gada 28. oktobrī.
“Jūs zinājāt par viņa cīņu ar atkarību,” tiesnese Garneta sacīja pirms sprieduma pasludināšanas. “Jūsu rīcība bija pārgalvīga — ne tikai viņa nāves dienā, bet arī dienās pirms tās.”
Spriedums bija tieši tāds, kādu bija prasījuši prokurori, lai gan Garneta nepiekrita dažām detaļām. Viņa secināja, ka Ivamasa nav ļaunprātīgi izmantojis uzticības stāvokli, kas varētu nozīmēt ilgāku cietumsodu, un norādīja, ka “nav stingru pierādījumu tam, ka jūs rīkojāties ar ļaunprātīgu nodomu, lai gan daži tam nepiekristu”.
Ivamasa bija līdzās Perijam viņa dzīves pēdējās dienās, faktiski kļūstot par aktiera atkarības veicinātāju, narkotiku piegādātāju un neoficiālu ārstu. Viņš bija pēdējais cilvēks, kurš redzēja Periju dzīvu, un arī tas, kurš atrada viņu mirušu džakuzi. Viņš bija pirmais, kurš panāca vienošanos ar prokuroriem, 2024. gada augustā atzīstot vainu vienā apsūdzības punktā par sazvērestību ketamīna izplatīšanā, kas izraisīja nāvi. Ivamasa kļuva arī par prokuroru svarīgāko liecinieku.
Ivamasas advokāts Alans Eisners lūdza piespriest sešu mēnešu cietumsodu un sešus mēnešus mājas arestā, uzsverot, ka viņš vienmēr rīkojies pēc priekšnieka norādījumiem — cilvēka, kuram bija daudz lielāka vara nekā viņam. “Viņa lojalitāte Perija kungam bija vissvarīgākā,” tiesnesei sacīja Eisners. “Viņš dievināja Perija kungu, viņš uz viņu raudzījās ar apbrīnu. Viss, ko viņš darīja, bija vēlme izpatikt un pielāgoties Perija kungam.”
Kad Eisners sacīja, ka Ivamasa neesot spējis rīkoties citādi, tiesnese viņu pārtrauca, sakot: “Nevēlējās. Nevis nespēja. Viņš varēja pateikt nē.”
Perija ģimenes locekļi vēstulēs tiesnesei skaidri norādīja, ka viņa nāvē nevaino nevienu vairāk kā Ivamasu — ilggadēju draugu, par kuru viņi bija domājuši, ka viņš palīdzēs aktierim saglabāt skaidrību, taču tā vietā viņš izdabāja aktiera sliktākajiem impulsiem.
“Metjū uzticējās Kenijam. Mēs uzticējāmies Kenijam. Kenija vissvarīgākais uzdevums — pāri visam — bija būt mana dēla pavadonim un sargam viņa cīņā ar atkarību,” rakstīja Perija māte Sūzana Morisone. “Mēs uzticējāmies cilvēkam bez sirdsapziņas, un mans dēls par to samaksāja.”
Fanu noliktie ziedi pie Metjū Perija apartamentiem Ņujorkā
Perijs nolīga Ivamasu 2022. gadā, maksājot viņam 150 000 ASV dolāru gadā par dzīvošanu viņa Losandželosas mājā un asistenta pienākumu veikšanu.
Aktieris bija likumīgi lietojis ķirurģisko anestēzijas līdzekli ketamīnu depresijas ārstēšanai — tas arvien biežāk tiek izmantots ārpus sākotnēji paredzētā pielietojuma. Taču viņš vēlējās vairāk, nekā ārsts bija gatavs viņam dot. Saskaņā ar Ivamasas vienošanos par vainas atzīšanu viņš nelegāli iegādājās ketamīnu no cita ārsta — Salvadora Plasensijas, kurš viņam arī iemācīja, kā šo vielu injicēt. Plasensijam jūlijā tika piespriests divarpus gadu cietumsods.
Ivamasa sāka pirkt ketamīnu arī no Perija paziņas Erika Fleminga, kurš to savukārt ieguva no ielas tirgotāja. Flemingam pirms divām nedēļām piesprieda divu gadu cietumsodu.
Perija dzīves pēdējās dienās Ivamasa viņam injicēja ketamīnu sešas līdz astoņas reizes dienā. 2023. gada 23. oktobrī viņš 54 gadus vecajam aktierim injicēja lielu devu un devās kārtot darīšanas. Atgriežoties viņš atrada Periju mirušu džakuzi. Losandželosas apgabala tiesu medicīnas eksperti secināja, ka galvenais nāves cēlonis bija ketamīns. Noslīkšana tika norādīta kā sekundārs nāves cēlonis.
Sākotnēji Ivamasa policijai meloja, neiekļaujot ketamīnu to medikamentu sarakstā, kurus Perijs lietoja, un neko nesakot par injekcijām. Taču, kad 2024. gada janvārī izmeklētāji izpildīja kratīšanas orderi, viņš sāka atklāt patiesību.
Perijs kļuva par vienu no savas paaudzes lielākajām zvaigznēm kopā ar Kortniju Koksu, Dženiferu Anistoni, Metu Leblānu, Deividu Švimmeru un Lizu Kudrovu, filmējoties NBC ārkārtīgi populārajā komēdijseriālā “Draugi”, kas tika demonstrēts no 1994. līdz 2004. gadam.