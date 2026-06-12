Mājiniecei Kanādai savā Pasaules kausa pirmajā mačā jāiztiek bez spilgtākās zvaigznes
Kanādas futbola izlasei piektdien Pasaules kausa finālturnīra pirmajā spēlē pret Bosnijas un Hercegovinas valstsvienību nevarēs palīdzēt aizsargs Alfonso Deivīss, ceturtdien paziņoja komandas galvenais treneris Džesijs Māršs.
Kā preses konferencē atklāja Kanādas izlases stūrmanis, Deivīss vēl nav pilnībā atguvies no augšstilba savainojuma.
Traumu Vācijas bundeslīgas kluba Minhenes "Bayern" aizsargs guva pagājušajā mēnesī UEFA Čempionu līgas pusfinālā pret nākamo čempioni Parīzes "Saint-Germain" (PSG). 25 gadus vecais Deivīss ar komandu turpina gatavoties turnīram un jau atsācis treniņus. "Viņa atveseļošanās process rit neticami labi. Grasāmies palielināt arī viņa treniņu intensitāti," sacīja Māršs. "Ceram, ka progress turpināsies nākamajās dienās un nedēļās un drīzumā viņš varēs doties laukumā."
Viena no 2026. gada PK finālturnīra mājiniecēm Kanāda šodien plkst. 22 pēc Latvijas laika aizvadīs pirmo B grupas spēli, Toronto tiekoties ar Bosnijas un Hercegovinas futbolistiem. Nākamie mači grupā pret Kataras un Šveices izlasēm kanādiešiem paredzēti 19. un 24. jūnijā.
Kanādas izlase PK finālturnīrā spēlēs otro reizi pēc kārtas un trešo reizi vēsturē. Līdz šim Kanādas izlase finālturnīros zaudējusi visās sešās spēlēs, netiekot pie punktiem nedz 1986. gadā, nedz 2022. gadā.