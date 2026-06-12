Talsu novada sporta spēlēs Mērsraga komandai sudrabs
6. jūnijā Talsos, vienlaicīgi vairākās sporta bāzēs, notika Talsu novada sporta spēles.
Talsu novada sporta spēlēs piedalās labākie sportisti no Talsu novada pagastu pārvaldēm. Zināmā mērā šīs sacensības varētu salīdzināt ar olimpiskajām spēlēm, jo tas ir lielākais amatieru sporta pasākums Talsu novadā, kurā katrs pagasts piedalās ar savu komandu.
Sacensību programmā tika iekļautas piecpadsmit sporta disciplīnas, un dalību šajā forumā pieteica vairums Talsu novada pagastu. Mērsraga pagasta komanda bija viena no retajām, kura startēja visos piecpadsmit sporta veidos un uzrādīja spīdošus rezultātus, kopvērtējumā izcīnot augsto otro vietu. No piecpadsmit sporta veidiem tika uzvarēts trīs disciplīnās, trīs sporta veidos izcīnīta otrā vieta, un vienā ierindojāmies trešajā vietā. Vēl vairākos sporta veidos esam ļoti tuvu medaļām – vairākas ceturtās un piektās vietas. Spīdošs rezultāts!
Sāksim ar mūsu trīs zelta komandām:
Spēka stafete: Katram individuāli jāveic trīs sarežģīti spēka elementi un noslēgumā jāstumj automašīna. Mūsējie uzrāda labāko sniegumu – zelts ir mūsu! Komandā startēja Jānis Indruškevičs, Kārlis Alferovs, Rūdolfs Ozoliņš un Rihards Rožkalns.
Volejbols vīriešiem: Mērsraga komandai ļoti labas spēles grupā, izcīnīta pirmā vieta, arī izslēgšanas spēlēs esam bez zaudējumiem un pelnīti saņemam zelta medaļas! Komandā spēlēja Rūdolfs Ozoliņš, Toms Tālbergs un Artūrs Jackovskis.
Galda teniss: Mērsraga komandu pārstāvēja Vineta Jansone, Jānis Naglis un Māris Putnieks. Visi trīs aizvadīja lielisku turnīru un kaklā kāra zelta medaļas!
Lieliski panākumi arī citās disciplīnās:
Svara stieņa spiešana guļus: Astoņās svara kategorijās kopvērtējumā otrie ir Mērsraga sportisti. Zelts – Rihardam Rožkalnam un Jānim Indruškevičam. Sudrabs – Robertam Dižpēterim un Anrī Grūbem. Bronza – Kristiānam Guntaram Dakstiņam un Uģim Pallo. Vēl komandu pārstāvēja Krists Brinkmanis, Rūdolfs Ozoliņš, Rūdis Auniņš un Rihards Spriņģis. Kopvērtējumā šajā disciplīnā – otrā vieta!
Ģimeņu stafete: Mērsraga komandu pārstāvēja četras ģimenes. Zeltu, sudrabu un bronzu ar perfektu startu iegūst Dižpēteru ģimene (Gatis, Kristīna, Kristaps un Kārlis). Vēl startēja Lindes ģimene (Anete, Kārlis), Būcēnu ģimene (Agnese, Emīls, Luīze) un Matrozes-Daugeles ģimene (Dace, Jānis Edgars, Enija Anna), kas šoreiz pie medaļām netika, bet ar savu startu ļoti palīdzēja komandai izcīnīt otro vietu kopvērtējumā!
Zolītes spēle: Šoreiz kārtis nes veiksmi – pēc sešām izspēles kārtām Mērsragam sudrabs! Komandas sastāvā: Vairis Ķiršakmenis, Jānis Bērziņš un Mihails Kedešs (vecākais).
Novuss: Daudz aizraujošu cīņu tika aizvadītas novusa turnīrā, kur komanda izcīna augsto trešo vietu! Komandā startēja Guntis Dvoreckis, Juris Leivalds un Ženija Marija Zariņa.
Šautriņu mešana: Komandai ceturtā vieta. Sastāvā: Vivita Ozoliņa-Indruškeviča, Anete Linde, Gunita Brūvere, Roberts Dižpēteris, Janeks Dvoreckis, Ivars Indruškevičs un Normunds Purvinskis.
Volejbols sievietēm: Komandai piektā vieta. Spēlēja Annija Pallo, Alise Kate Zivtiņa un Vanesa Kaula.
Futbols: Smagās cīņās grupu turnīru pabeidzām trešajā vietā. Skanot beigu signālam izslēgšanas spēlēs, rezultāts nebija mums labvēlīgs, un cīņā par piekto vietu diemžēl piekāpāmies. Šogad futbolā – sestā vieta! Komandā spēlēja Jānis Indruškevičs, Rolands Indruškevičs, Kaspars Brenčevs, Emīls Gobergs, Ivars Indruškevičs, Rūdolfs Ozoliņš un Armands Indriksons.
Veiklības stafete: Vanesa Kaula, Annija Pallo, Rihards Spriņģis, Rolands Indruškevičs, Kristiāns Guntars Dakstiņš un Anrī Grūbe bija veikli un ātri dažādu uzdevumu veikšanā, tomēr ar to šoreiz nepietika goda pjedestālam.
Petanks: Komandu pārstāvēja Vivita Ozoliņa-Indruškeviča, Anete Linde, Jānis Indruškevičs un Ivars Indruškevičs.
Basketbols: Komandā spēlēja Rihards Spriņģis, Rūdis Auniņš un Deniss Fībigs.
Makšķerēšana: Pārstāvēja Andris Pērkons, Janeks Dvoreckis un Mariuss Vītols.
Diska golfs: Startēja Anete Linde un Toms Tālbergs.
Sasummējot visus sporta veidus, Mērsraga komanda kopvērtējumā izcīna otro vietu!
Paldies visiem Mērsraga izlases dalībniekiem, kas startēja Talsu novada sporta spēlēs! Paldies arī līdzjutējiem un atbalstītājiem. Šis panākums ir mūsu visu kopīgā darba rezultāts. Tiksimies nākamajās sporta spēlēs ar mērķi izcīnīt labākās komandas titulu!