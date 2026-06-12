"Ne visi ir pieraduši pie šāda uzstādījuma" - Kulbergs ministru darbus sola vērtēt vismaz reizi mēnesī
Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī, piektdien pēc slēgtās valdības sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Kulbergs sacīja, ka darbi tūlīt tiks apkopoti un tos skatīs Ministru kabineta sēdē 30. jūnijā.
Kulbergs pēc sēdes atzina, ka ne visi ministri ir pieraduši pie šāda uzstādījuma, savukārt viņš pats esot orientēts uz rezultātu. Premjers pauda, ka ministru darbiem jābūt atbilstošiem deklarācijai, jābūt izdarāmiem četros mēnešos, kā arī tiem jābūt izmērāmiem. Viņš vērtēja, ka dažām ministrijām ar to veicies labi, citām - grūtāk. Grūtākais jautājums esot bijis, kā izmērīt, vai darbs ir izdarīts - vai tas ir Ministru kabineta lēmums, likumu normu grozījumi, konkrēts regulējums, konkrēts iesniegts plāns.
Tāpat būtisks jautājums ir par to, vai darbu izpilde radīs fiskālu ietekmi, teica premjers. Ministru prezidents pauda, ka minimums vismaz reizi mēnesī tiks vērtēts, kā sokas ar ministru prioritāro darbu izpildi.
Jau ziņots, ka premjers bija valdības ministriem uzdevis katram sagatavot trīs darbus, kurus viņi gatavi panākt šīs valdības laikā. Saeima 28. maijā apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs. Jauno valdību veido "Apvienotais saraksts", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.