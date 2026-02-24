Kādreizējais Igaunijas prezidents Ilvess atkal iemīlējies? Svarīgā pasākumā ierodas ar jauno mīļoto
24. februārī Igaunijas Republika svin savu 108. dzimšanas dienu. Šī ārkārtīgi svarīgā diena valsts iedzīvotājiem katru gadu sākas ar svinīgu ceremoniju: pie Garā Hermana torņa tiek pacelts karogs. Tā bija arī šorīt, kad, kopā ar citiem ievērojamiem cilvēkiem, ieradās arī bijušais prezidents Tomass Hendriks Ilvess ar savu jauno mīļoto.
Šodienas karoga pacelšanas ceremonija sniedza ne tikai svētku noskaņu, bet arī nedaudz siltuma. 72 gadus vecais Tomass Hendriks Ilvess ieradās uz pasākumu ne viens – blakus viņam bija sieviete, kuru igauņu tauta jau patiesībā labi pazīst.
Viņa ir redzēta kopā ar Ilvesu vairākos kultūras un sabiedriskos pasākumos. Pirmās kopīgās fotogrāfijas nonāca medijos pagājušā gada augustā, kad viņus pamanīja citā svinīgā pasākumā. Pēc pirmā acu uzmetiena noprotams, ka dāma ir krietni jaunāka par bijušo prezidentu. Foto ar Ilvesu un viņa jauno mīļoto var apskatīt šeit.
2024. gada janvārī Jauns.lv vēstīja, ka bijušā Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa un viņa līdzšinējās sievas latviešu kiberdrošības speciālistes Ievas Ilvesas laulība beigusies ar šķiršanos, un nu abiem jāspēj vienoties gan par mantas dalīšanu, gan to, kur un kā turpmāk audzinās kopīgo dēlu.
