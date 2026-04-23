Meganu Mārklu izsmej pēc viņas izteiktā trīs vārdu lūguma
Aizvadītajā nedēļā Saseksas hercogiene Megana Mārkla kopā ar vīru princi Hariju apmeklēja Austrāliju, ko kritiķi nosaukuši par “pseido karalisko vizīti”. Tagad tīmeklī uzmanību piesaistījuši trīs Meganas izteikti vārdi, kas daudziem likuši ieplest acis vai pasmieties.
Megana Mārkla izsmieta pēc tam, kad viņa Austrālijas vizītes laikā aicinājusi fanus – “sauciet mani Mega”. Kritiķi šo soli raksturojuši kā pārspīlētu mēģinājumu likt viņai izskatīties līdzīgai ar tautu, jo pats ceļojums nodēvēts kā "pseido karaliskā vizīte”. 44 gadus vecā Saseksas hercogiene šo trīs vārdu lūgumu izteica, kad viņa un vīrs, 41 gadu vecais princis Harijs, pagājušajā nedēļā apmeklēja virkni pasākumu Melburnā, Kanberā un Sidnejā.
Prinča Harija un Meganas Mārklas vizīte Austrālijā 2026. gada aprīlī
Viņi piedalījās labdarības un sabiedriskos pasākumus, tostarp apciemoja Karalisko Bērnu slimnīcu Melburnā, un Megana viena pati apmeklēja sieviešu kopienu, kas atbalsta bezpajumtnieces un tās, kuras piedzīvojušas vardarbību ģimenē.
Taču lūgums šajos pasākumos, lai darbinieki un fani viņu sauktu par "Megu", izsaucis kritikas vilni. Atbildes reakcija sekojusi pēc tam, kad tūkstošiem cilvēku pieprasīja, lai Harijs un Megana pārtrauktu rīkot "pseido karaliskās turnejas".
Kāds avots portālam RadarOnline skaidroja: "Iedrošinājums cilvēkiem teikt ‘Sauciet mani Mega’ no kritiķu puses tiek uztverts kā rūpīgi sagatavots mēģinājums radīt pieejamības iespaidu, taču tas nesaskan ar gadiem ilgi veidoto multi miljonāres tēlu un labi zināmajām dīvas prasībām. Tā neizklausās kā patiesa sirsnība, bet gan kā apzināti izstrādāta tēla maiņa.”
Avots piebilda: "Šāda veida neformalitāte šķiet inscenēta, īpaši ņemot vērā privilēģiju līmeni, kas viņu ieskauj, un tieši šī pretruna ir tā, uz kuru cilvēki reaģē tik spēcīgi."
Vizītes laikā sieviešu kopienā Megana Mārkla nofotografēta ar svītrotu priekšautu, pasniedzot ēdienu un izpelnoties atzinību no klātesošajiem. Video fragmentā viena no patversmes iemītniecēm, kas identificēta kā Leja, slavēja hercogienes izskatu, sakot: "Jūs izskatāties kā modele!" Mārkla atbildēja sirsnīgi: "Jūs esat tik laipna!” Patversmes darbinieki arī uzslavēja viņas vizīti, uzsverot pozitīvo uzmanību, ko viņu kopienai piesaistīja seriāla "Suits" bijusī aktrise.
Sieviešu kopienas “McAuley” vadītāja Džoslina Bignolda sacīja: "Patiešām jauki, ka tiek pievērsta uzmanība bezpajumtniecības un ģimenes vardarbības problēmām. Viņa piesaista uzmanību arī šai iestādei, tāpēc tas ir labi. Sievietes ir saviļņotas par iespēju viņu satikt, taču arī nedaudz satraucas."
Savukārt Harijs tikās ar mazajiem pacientiem slimnīcā un īpaši sirsnīgi apsveicinājās ar kādu rudmatainu bērnu. Viens no pacientiem vēlāk norādīja, ka pāris tikšanās laikā viņu iedrošinājis un uzmundrinājis.