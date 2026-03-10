Megana atklāj prinča Harija iesauku, un internets nespēj vien beigt smieties
Saseksas hercogiene Megana Mārkla Sieviešu dienā publicēja ierakstu, kurā atklāja prinča Harija iesauku, un internetā uzreiz sākās zobgalības.
Mārkla sociālajos tīklos par godu Starptautiskajai sieviešu dienai publicēja fotogrāfiju, ko bija uzņēmis princis Harijs. Šajā bildē bija redzams kā Megana, sēžot uz akmeņiem un raugoties uz jūru, mīļi apskauj un skūpsta savu meitu Lilibetu. Pie attēla viņa bija rakstījusi: “Sievietei, par kādu viņa reiz kļūs… Priecīgu Starptautisko sieviešu dienu.”
Fotogrāfijā nebija redzams ne princis Harijs, ne pāra dēls Ārčijs. Plašu uzmanību gan piesaistīja kas cits — ierakstā Mārkla nodēvējusi princi Hariju par “Papa Sasekss”, kas ir atsauce uz prinča karalisko titulu — Saseksas hercogs. Šo titulu viņam kāzu dienā ar Meganu 2018. gadā piešķīra viņa vecmāmiņa, nelaiķe karaliene Elizabete II.
Tieši Harija iesauka izraisīja visplašāko reakciju sociālajos tīklos, kur daudzi lietotāji to steidza izsmiet. Komentāros netrūka ironisku piezīmju un zobgalību par to, kāpēc Mārkla izvēlējusies tieši šādu apzīmējumu, un daļa cilvēku to nodēvēja par samākslotu.
Kāds sociālo tīklu lietotājs rakstīja: “Papa Sasekss? Tieši tad, kad likās, ka viņa jau sasniegusi augstāko krindža līmeni.”
Cits lietotājs jautāja: “Vai tad viņi nevar lietot amerikānisko veidu, sakot tētis? Es vēl deru, ka viņi saka papa ar franču akcentu. Vai varbūt tikai īpašā Lila drīkst saukt savu tēvu par papa. Vai nabaga atstumtajam Arčijam jāsaka: “Tēvs, Saseksas hercogs?”
Trešais pajokoja: “Es sāku domāt, ka viņa vispār nezina Harija vārdu.”
Vēl kāds lietotājs publicēja mākslīgā intelekta radītu attēlu, kurā princis Harijs bija attēlots kā zilais Smurfs, atsaucoties uz multfilmas tēlu Papu Smurfu.
Kā zināms, princis Harijs un Megana dzīvo Kalifornijā, kopā ar saviem bērniem — sešgadīgo princi Arčiju un princesi Lilibetu. Pāris pārcēlās uz ASV pēc tam, kad 2020. gadā atteicās no strādājošo karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem.