Alžīrijas izlasē Pasaules kausā spēlēs Francijas leģendas Zidāna dēls, sastāvu nosauc arī Haiti
Sastāvus 2026. gada Pasaules kausam futbolā nosaukušas Alžīrijas un Haiti izlases.
Vārtsargam Lukam Zidānam nesen ciestais žokļa lūzums nav traucējis tikt iekļautam Alžīrijas futbola izlases paplašinātajā sarakstā pirms Pasaules kausa finālturnīra. Alžīrijas izlases kandidātos iekļauti 27 spēlētāji, bet viens no tiem netiks pieteikts Pasaules kausam, visticamāk, tas būs kāds no četriem vārtsargiem.
Ar sešiem mačiem izlases sastāvā 28 gadus vecais Luka Zidāns, kurš ir Francijas futbola leģendas Zinedina Zidāna dēls, ir mačiem bagātākais vārtsargs. Pārstāvot Spānijas otrās līgas komandu "Granada", aprīļa beigās Zidāns vienā no spēlēm salauza žokļa kaulu un zodu, kā arī guva smadzeņu satricinājumu. Alžīrijas izlases sastāvā iekļauts arī 35 gadus vecais uzbrucējs Rijāds Mahrezs, kurš savulaik bija Mančestras "City" zvaigzne, bet tagad spēlē Saūda Arābijā.
Alžīrijas futbolisti Pasaules kausa finālturnīrā ir J apakšgrupā ar 2022. gada čempioni Argentīnu, kā arī Austriju un Jordāniju.
Haiti vīriešu futbola izlasē dalībai 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā iekļauts arī valstsvienības visu laiku rezultatīvākais futbolists Dikenss Nazons. 32 gadus vecais Nazons 81 mačā guvis 44 vārtus, bet par desmit precīziem sitieniem ir 50 mačus aizvadījušajam Francdī Pjerro, kurš arī ir valstsvienības sastāvā.
Haiti futbola izlase finālturnīrā spēlēs pirmo reizi kopš 1974. gada. C grupā Haiti futbolisti tiksies ar Brazīliju, Maroku un Skotiju.
Alžīrijas futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Usāma Benbots, Abdelatifs Ramdāns (abi - "MC Alger"), Melvins Mastils ("Nyon", Šveice), Luka Zidāns ("Granada", Spānija);
aizsargi - Ašrefs Abada ("USM Alger"), Rajans Ait-Nūrī (Mančestras "City", Anglija), Zinedins Belaīds ("JS Kabylie"), Rafiks Belgali ("Verona", Itālija), Ramī Bensebainī (Dortmundes "Borussia", Vācija), Samīrs Šergī ("Paris", Francija), Žaouens Hadžams (Bernes "Young Boys", Šveice), Aisa Mandī ("Lille", Francija), Mohameds Amīns Tugajs (Tunisas "Esperance", Tunisija);
pussargi - Hosems Auārs (Džidas "Al-Ittihad", Saūda Arābija), Nabils Bentalebs ("Lille", Francija), Hišams Budaūī ("Nice", Francija), Fāriss Šaibi (Frankfurtes "Eintracht", Vācija), Ibrahims Maza (Leverkūzenes "Bayer", Vācija), Jasīns Titrauī ("Charleroi", Beļģija), Ramizs Zerukī (Enshedes "Twente", Nīderlande);
uzbrucēji - Mohameds Amūra ("Wolfsburg", Vācija), Nadīrs Benbuali ("Gyor", Ungārija), Adils Bulbina (Dohas "Al-Duhail", Katara), Fāriss Ghedžemiss ("Frosinone", Itālija), Amīns Guirī (Marseļas "Olympique", Francija), Aniss Hadžs Mūsa (Roterdamas "Feyenoord", Nīderlande), Rijāds Mahrezs (Džidas "Al-Ahli", Saūda Arābija).
Haiti futbola izlases sastāvs:
vārtsargi - Džonijs Plasids ("Bastia", Francija), Aleksandrs Pjērs ("Sochaux", Francija), Žozuē Diveržērs ("Koblenz", Vācija);
aizsargi - Karlens Arkuss ("Angers", Francija), Vilgēns Pogēns ("Waregem", Beļģija), Djūks Lakruā ("Colorado", ASV), Martēns Eksperjenss ("Nancy", Francija), Žans Kevins Diverns ("Gent", Beļģija), Rikardo Adē ("Quito", Ekvadora), Anness Delkruā ("Lugano", Šveice), Kīto Termonsī ("Bern", Šveice);
pussargi - Levertons Pjērs ("Vizela", Portugāle), Karls Freds Sentē ("El Paso", ASV), Žans Žaks Denlijs (Filadelfijas "Union", ASV), Žans Riknērs Belgards (Vulverhemptonas "Wanderers", Anglija), Pjērs Vudenskijs ("Violette"), Dominiks Simons ("Prešov", Slovākija);
uzbrucēji - Luisiuss Dīdsons ("Dallas", ASV), Rubens Providenss ("Almere", Nīderlande), Žozuē Kazimirs ("Auxerre", Francija), Deriks Etjēns ("Toronto", Kanāda), Vilsons Izidors ("Sunderland", Anglija), Dikenss Nazons (Teherānas "Esteghlal", Irāna), Francdī Pjerro ("Rizespor", Turcija), Jasins Fortūns ("Vizela", Portugāle), Lenijs Žozefs (Budapeštas "Ferencvaros", Ungārija).