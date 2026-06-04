Policija atklāj divas audzētavas; Latgales reģionā izņemts rekordliels marihuānas daudzums
Šonedēļ Valsts policijas amatpersonas saistībā ar narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu realizāciju lielā apmērā aizturēja četrus noziedzīgas grupas dalībniekus. Likumsargi, veicot 10 sankcionētas kratīšanas Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā, atklāja divas marihuānas audzētavas, atsavināja rekordlielu marihuānas daudzumu, šaujamieročus un to sastāvdaļas, kā arī skaidru nauda. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, notiek pirmstiesas izmeklēšana.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonām, veicot ilgstošus operatīvos pasākumus, atmaskoja noziedzīgas grupas dalībniekus, kuri nodarbojās ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Šā gada 3. jūnijā aizturēja trīs vīriešus – 1975., 1999., un 1977. gadā dzimušus, un 4. jūnijā aizturēja vēl vienu personu.
2026. gada 3. jūnijā iepriekš uzsāktā kriminālprocesā Kriminālpolicijas biroja amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljonu veica operatīvos pasākumus Rēzeknē, Rēzeknes novadā un Madonas novadā, kur veica 10 sankcionētas kratīšanas, kuru rezultātā atklāja aprīkotā mājā divas marihuānas audzētavas.
Kratīšanu laikā likumsargi atrada un atsavināja:
- 835 marihuānas stādus,
- ap 24 kilogramiem izžāvētas marihuānas,
- tāpat marihuānas audzēšanai specializēto aprīkojumu.
Jānorāda, ka šis ir rekordliels marihuānas daudzums, kas šogad izņemts Latgales reģionā.
Turpinot veikt kratīšanas, likumsargi atrada un izņēma 13 šaujamieročus, aptuveni 100 dažādu šaujamieroču sastāvdaļu un skaidru naudu 3145 eiro. Jānorāda, ka likumsargi plāno uzlikt arestu atsavinātajiem skaidras naudas līdzekļiem.
Jāmin, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas lūgs tiesai piemērot divām aizturētajām personām drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policijā pret uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 256. panta pirmās daļas, proti, par narkotiskās vai psihotropās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Tāpat pēc Krimināllikuma 253. panta otrās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.