Megana Mārkla atkal nākusi klajā ar jaunu veidu, kā pelnīt
Jaunākajā uzņēmējdarbības virzienā Saseksas hercogiene Megana Mārkla nākusi klajā ar jaunu ideju.
Pēc aiziešanas no aktīvo karaļnama pienākumu pildīšanas Saseksas pāris pievērsies dažādiem komerciāliem un mediju projektiem. Tā, piemēram, prinča Harija autobiogrāfija "Liekais" (Spare) atnesa viņam vismaz 22 miljonus mārciņu, atklājot karaliskās ģimenes aizkulises un privātas ģimenes sarunas. Savukārt Megana pēdējos gados attīstījusi vairākus projektus — dzīvesstila zīmolu "As Ever" ar ievārījumiem, medu, tējām, svecēm un vīnu, "Spotify" sadarbību, kā arī aptuveni 100 miljonu mārciņu vērtu "Netflix" līgumu seriālam "Ar mīlestību, Megana", kurā viņa dalās ar mājas saimniecības un kulinārijas padomiem.
Tagad kļuvis zināms Meganas jaunākais projekts — grāmata. Šoreiz tā nav memuāru vai atklājumu publikācija, bet gan pavārgrāmata.
Pagājušajā nedēļā medijos izskanēja informācija, ka, izmantojot savu atpazīstamību, Megana pārdevusi gandrīz vienu miljonu "As Ever" ievārījuma burciņu un plāno dzīvesstila zīmola paplašināšanu starptautiskā mērogā. Tiek lēsts, ka ievārījumu pārdošana vien varētu būt nesusi aptuveni 26,7 miljonus mārciņu ieņēmumos. Avoti norāda, ka produkti izpārdoti ļoti strauji.
Plānotajā pavārgrāmatā, pēc pieejamās informācijas, varētu būt iekļautas tādas receptes kā “vienas pannas spageti” un “varavīksnes tematikas augļu salāti”, kā arī dažādu ievārījumu un marmelāžu receptes. Tajā paredzēts iekļaut arī ieteikumus mājas viesību rīkošanā — tēmu, kas iepriekš plaši atspoguļota viņas "Netflix" seriālā.
Grāmatas izdošana, kas tiek plānota pavasarī, iespējams, sakritīs ar zīmola "As Ever" paplašināšanu arī citos, ar pārtiku nesaistītos produktos, tostarp svecēs.
Iepriekš Megana jau bijusi saistīta ar izdevējdarbību — pēc Grenfellas torņa traģēdijas Londonā 2018. gadā viņa uzrakstīja ievadu grāmatai "Together: Our Community Cookbook". Tāpat viņa ir bērnu grāmatas "The Bench" autore.