Heilija Bībere atklāj, vai būtu gatava vēl kādam bērnam kopā ar vīru Džastinu
Modele un skaistumkopšanas zīmola “Rhode” dibinātāja Heilija Bībere septiņus gadus ir precējusies ar kanādiešu superzvaigzni Džastinu Bīberu, un viņiem ir pusotru gadu vecs dēls Džeks Blūzs.
29 gadus vecā Heilija Bībere ar faniem padalījusies par saviem ģimenes plāniem. Lai gan viņa ir droša, ka vēlas vēl kādu bērnu, precīzu skaitu gan pagaidām vēl nevarot nosaukt.
Sarunā ar žurnālu “Interview”, kas publicēta 14. aprīlī, zīmola "Rhode" dibinātāja pastāstīja, ka ļauj sev izdzīvot konkrēto brīdi, neplānojot desmit soļus uz priekšu. Īpaši pēc tam, kad abi ar vīru Džastinu Bīberu (32) 2024. gada augustā sagaidīja pasaulē dēlu Džeku Blūzu.
„Es noteikti vēlos vairāk nekā vienu, bet ļauju visam ritēt savu gaitu,” viņa norādīja. „Ir dienas, kad es vēlos divus bērnus un ir dienas, kad vēlos piecus.” Heilija piebilda, ka ģimenes izveidošana vienmēr bijusi daļa no viņas dzīves mērķa. „Es jau no ļoti agra vecuma gribēju būt precējusies, ar bērniem un ģimeni.”
Pašlaik viņa ir pilnībā nodevusies mātes lomai, rūpējoties par 19 mēnešus veco Džeku Blūzu. Modele ar īpašu siltumu aprakstīja, kā iesākas viņas rīti. Pati Heilija ceļoties laika posmā no 7 līdz 8, jo viņas puisēns mostoties ap 7.30. „Mans dēls mīl gatavot kafiju kopā ar mani. Tā mēs pavadām kopā laiku no rīta, un tad es ķeros pie treniņa,” viņa ieskicēja savu ikdienu.
Heilija arī padalījās ar mātes priekiem, ko gūst pirmajās rīta stundās. „Bērni ir tik jauki, kad tikko mostas no rītiem. Viņi ir tik mīļi.” Bīberei ārkārtīgi patīkot vērot, kā dēls aug un veidojas kā cilvēks. „Tu seko līdzi tam, kā viņi visu pieredz pirmo reizi un savā ziņā arī pati izdzīvo to līdz ar viņiem.”
Taču viss nav tikai rožains. Līdz ar mātes lomu Heilijai parādījušās jaunas raizes. „Pasaule, kurā viņš aug, ir ļoti, ļoti biedējoša, un ir neomulīgi domāt par nākotni, ņemot vērā, kas tagad notiek,” viņa teica. “Man nākas pievērt acis un paļauties uz labāko.” Intervijā Heilija pastāstīja, ka kopā ar dēlu katru vakaru pirms miega skaitot lūgšanas. Ja notikumus pasaulē viņai nav iespējas ietekmēt, tad mīlošas atmosfēras radīšana mājās, ir kas tāds, ko viņa var kontrolēt – atzina modele. „Kamēr vien dēls aug mājās, kas ir mīlestības un skaistuma pilnas, tas ir viss, ko es varu vēlēties,” apliecināja Heilija Bībere.