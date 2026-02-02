Atkal atraidīta! Džastins Bībers uz “Grammy” sarkanā paklāja sievai pasaka: “Neķeries man klāt”
Dziedātājs Džastins Bībers 68. ikgadējo “Grammy” balvu ceremoniju apmeklēja kopā ar sievu Heiliju Bīberu. Viņa bija līdzās brīdī, kad Bībers kāpa uz ikoniskās skatuves un uzstājās pirmo reizi pēdējo četru gadu laikā.
Tomēr šoreiz lielāku uzmanību piesaistīja nevis uzstāšanās, bet pāra neveiklā mijiedarbība uz sarkanā paklāja — turklāt tā nav pirmā reize, kad sociālajos tīklos un tabloīdos tiek apspriesta viņu atturīgā, brīžiem vēsā komunikācija publiskos pasākumos.
Ejot pa paklāju, 31 gadu vecais dziedātājs un viņa 29 gadus vecā sieva iepozēja krietni mazāk romantiski nekā daudzi citi pāri tajā vakarā. Vēršot skatienu kameru virzienā, Bībers stāvēja ar rokām kabatās, bet Heilija — cieši blakus, ar rokām uz gurniem. Lūpu lasītāja Nikola Hicklinga apgalvo, ka dziedātājs esot teicis: “Neķeries man klāt,” brīdī, kad Heilija mēģināja noturēt līdzsvaru, atbalstoties uz viņa rokas, vienlaikus piekārtojot kleitu.
Justin Bieber and Hailey Bieber wear “ICE OUT” pins at the 2026 #Grammys red carpet pic.twitter.com/sXYnVHwgYj— The Hollywood Reporter (@THR) February 2, 2026
Daudzi pamanīja šo vēso žestu. Kāds lietotājs “X” rakstīja: “Viņam vienkārši nav intereses tur būt — ne par to, ne par viņu.” Cits pieļāva: “Viņi, visticamāk, tikko sastrīdējās.” “Žēl Heilijas,” piebilda vēl kāds komentētājs.
Pēc šī brīža abi turpināja pozēt kopā, taču bez pieskaršanās. Savukārt, sākoties ceremonijai, šķita, ka spriedze ir mazinājusies — abi smaidīja, fotografējoties kopā ar citām zvaigznēm, piemēram, Bad Bunny un Billiju Ailišu.
