Heilija Bībere pārsteidz pilnībā caurspīdīgā tērpā filmas pirmizrādes vakarā
Dziedātāja Džastina Bībera sieva modele Heilija Bībere piesaistīja visu klātesošo uzmanību, kad pirms dažām dienām apmeklēja filmas “Kalnu aukas” (“Wuthering Heights”) pirmizrādi Sidnejā, Austrālijā.
Heilija Bībere uz sarkanā paklāja kāpa drosmīgā tērpā, kas darināts no pilnībā caurspīdīgām mežģīnēm. Kleitai bija garās piedurknes un pikanti dziļš dekoltē. Koptēlu modele noslēdza ar vienkāršu, bet elegantu matu sakārtojumu un neuzkrītošu sejas dekoratīvo kosmētiku. Drosmīgā apģērba izvēle padarīja Heiliju par vienu no vairāk apspriestākajām zvaigznēm šajā pirmizrādes vakarā.
Heilija Bībere filmas “Kalnu aukas” pirmizrādes vakarā Sidnejā
Fani tūlīt pat steidzās paust savu sajūsmu un atzinību par modeles drosmi. “Tu esi tik skaista,” rakstīja viens fans. “Karsta,” rakstīja otrs. “Perfekti,” komentēja trešais. Taču pielūdzēju domas dalījās. “Hmm… nē”, “Izskatās, ka viņa dodas uz guļamistabu apakšveļā”, “Kā izkāpusi no gultas”, “Vai tas ir naktskrekls?”, “Kāpēc gan?”, “Es neredzu tam jēgu,” komentēja kritiskāk noskaņotie fani.
Neskatoties uz dažādām atsauksmēm, vairums piekrita, ka Heilija izskatījās pašpārliecināta sevis izvēlētajā tēlā.