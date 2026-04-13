“Ko pie velna viņš dara?” Pēc ilgas prombūtnes Džastins Bībers beidzot atgriezās uz skatuves, taču ne visi bija sajūsmā
Dziedātājs Džastins Bībers sestdien piedzīvoja savu lielo atgriešanos uz skatuves, kļūstot par “Coachella” festivāla galveno mākslinieku trīsarpus gadus pēc tam, kad veselības problēmu dēļ pārtrauca savu 2022. gada turneju.
32 gadus vecais dziedātājs uzstājās Indio, Kalifornijā, ar ļoti minimālistisku setu — viņš pie klēpjdatora pārlūkoja “YouTube” un izpildīja fanu pieprasījumus no “Coachella” tiešraides.
Viņš koncertu atklāja ar dziesmām no saviem 2025. gada albumiem “Swag” un “Swag II” — tostarp “Speed Demon” un “Go Baby” —, pirms pūlim paziņoja, ka vēlas viņus “aizvest ceļojumā”, un pievērsās savam agrākajam repertuāram.
Viņš vairākkārt jautāja publikai: “Cik tālu atpakaļ jūs mani atceraties?”
Izmantojot klēpjdatoru kā sava veida digitālu albumu, Bībers demonstrēja vecus video, kuros viņš dzied kaverversijas, kā arī pagājušā gada jūnijā plaši izplatīto paparaci incidentu.
Viņš iepriecināja publiku, izpildot “With You” — savu Krisa Brauna dziesmas kaverversiju, kas 2008. gadā strauji atnesa viņam slavu —, vienlaikus uz ekrāna rādot oriģinālo video no “YouTube”. Viņš arī dziedāja līdzi savu agrāko hitu videoklipiem, piemēram, “Baby”, “Never Say Never” un “Beauty and the Beat”.
Citviet priekšnesumā dziedātājs pilnībā nodevās interneta absurdam, uz lielā ekrāna parādot memes.
Bībera minimālistiskais priekšnesums sašķēla fanus — daudzi to apbrīnoja, bet citi internetā izsmēja.
“Džastinam Bīberam maksā 10 MILJONUS DOLĀRU, lai viņš uz skatuves meklētu savu mūziku “YouTube” un vienkārši staigātu apkārt,” vietnē “X” rakstīja kāds komentētājs, atsaucoties uz zvaigznes iespējamo honorāru par uzstāšanos “Coachella”.
“Ko pie velna Džastins Bībers vispār dara? Tu gribi teikt, ka viņš bija vislabāk apmaksātais mākslinieks, lai darītu šo sviestu?”
“Džastins Bībers uz skatuves laiž dziesmas no sava laptopa, kamēr Sabrina Karpentera piektdienas uzstāšanās laikā piedāvāja vairākas tērpu maiņas, vizuālos efektus, horeogrāfiju un vokālu,” rakstīja trešais, salīdzinot Bībera galveno setu ar dziedātājas “Manchild” uzstāšanos piektdien.
Tomēr citi pauda ļoti pozitīvu atbalstu šim brīvi plūstošajam, askētiskajam priekšnesumam. “Šīs astoņas minūtes, kurās Džastins Bībers dziedāja savas vecās dziesmas, es glabāšu savā sirdī visu atlikušo mūžu,” rakstīja kāda fane.
“Džastins Bībers un Laroi kopā izpilda “STAY” — vokāls, enerģija, publika, viss ir nenormāli labs,” sajūsminājās vēl viens fans.
“Džastins Bībers dzied “Baby” festivālā “Coachella”… viņa balsī dzirdamais briedums ir neticams,” rakstīja vēl kāds.
Līdzīgu akustisku priekšnesumu Bībers sniedza arī “Grammy” balvu ceremonijā februārī, taču “Coachella” bija pirmā reize kopš 2022. gada, kad viņš solo uzstājās tik lielas publikas priekšā.
Tajā gadā mākslinieks atcēla atlikušos savas “Justice” pasaules turnejas datumus pēc tam, kad Ramsay Hunt sindroma dēļ piedzīvoja “pilnīgu paralīzi” sejas labajā pusē.
Pagājušajā gadā viņš atzina, ka doma par atgriešanos turnejās šķiet “ļoti biedējoša”, un teica, ka tuvākajā laikā neplāno doties koncertturnejā. “Es jums gatavoju ellīgi labu šovu “Coachella”, gatavojos un iedvesmojos,” viņš toreiz teica faniem platformā “Twitch”.