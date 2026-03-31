"Es esmu tik gatava!" Neskatoties uz neārstējamo slimību, Selīna Diona pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezīsies uz skatuves
Kanādiešu dziedātāja Selīna Diona ir paziņojusi par savu atgriešanos uz skatuves pēc četriem gadiem, kas pagājuši kopš viņai tika diagnosticēta neizārstējama slimība, kas ietekmēja viņas dziedāšanas spējas un kustību. Viņa atgriezīsies ar desmit šoviem Parīzē, kas norisināsies septembrī un oktobrī. Paziņojums tika publicēts tieši viņas 58. dzimšanas dienā, un dziedātāja to raksturoja kā "labāko dāvanu dzīvē", vēsta ārvalstu mediji.
"Es esmu gatava to darīt," viņa teica saviem faniem. "Jūtos labi, esmu spēcīga, sajūtas ir satrauktas, un, protams, nedaudz nervozas."
Diona, kuru mēs pazīstam ar pasaulē mīļotajām dziesmām kā "My Heart Will Go On" un "Because You Loved Me", atklāja, ka viņas atgriešanās uz skatuves ir saistīta ar vairākiem gadiem smagas rehabilitācijas, pēc tam, kad viņai tika diagnosticēts stīvu muskuļu sindroms – neiroloģiska slimība, kas izraisa muskuļu spazmas un ievērojamas grūtības pārvietoties.
"Es dziedu atkal, pat dejoju mazliet," viņa atklāja, piebilstot, ka viņai ir izdevies pārvarēt slimības simptomus, pateicoties smagam darbam ar speciālistiem un nepārtrauktām fiziskām un vokālām terapijām. "Šie gadi ir bijuši grūti, taču katru dienu es jutu jūsu lūgšanas un atbalstu, jūsu labestību un mīlestību."
Vēl viens solis ceļā uz pilnīgu atveseļošanos
Dziedātāja savā "Instagram" kontā norādīja, ka šī atgriešanās ir "dāvana" viņai pašai un visiem viņas faniem, kuri ir bijuši blakus visā viņas rehabilitācijas laikā. Lai arī viņas stāvoklis joprojām prasa rūpīgu ārstēšanu un pielāgošanos, Diona nav ļāvusi slimībai uzvarēt.
Lai gan Diona atgriežas ar jauniem izaicinājumiem, viņa ir apņēmības pilna atkal uzrunāt pasauli ar savu balsi, kas ir bijusi viņas spēks un identitāte.
Iekļaujiet datumu kalendārā!
Šie būs viņas pirmie koncerti kopš 2020. gada marta, kad viņas "Courage" tūre tika pārtraukta Covid-19 pandēmijas dēļ. Viņas atgriešanās koncerti notiks: 12. septembrī, 16. septembrī, 19. septembrī, 23. septembrī, 26. septembrī, 30. septembrī, 3. oktobrī, 7. oktobrī, 10. oktobrī un 14. oktobrī, visi koncerti notiks Parīzes La Défense Arēnā.
Lai gan pieprasījums pēc biļetēm ir milzīgs, tās būs pieejamas pārdošanā no 7. aprīļa.
Atgriešanās ar mīlestību un pateicību
Selīna Diona savā paziņojumā uzsvēra, ka viņa ir ļoti pateicīga visiem saviem faniem par atbalstu un mīlestību, ko viņa ir saņēmusi, un nevar sagaidīt, kad varēs atkal uzstāties, lai dalītos ar savu mūziku un emocijām. Viņas atgriešanās ir ne tikai jauns sākums viņai, bet arī simbols cerībai un neatlaidībai visiem, kas saskaras ar smagiem izaicinājumiem.
Jau ziņots, ka 2022. gada decembrī dziedātāja emocionālā "Instagram" ierakstā atklāj, ka viņai ir diagnosticēta reta, neārstējama slimība. Diona ierakstā paziņo, ka viņai ir stīva cilvēka sindroms jeb SPS, kura dēļ cilvēki cieš no periodiskiem muskuļu stīvumiem un spazmām.