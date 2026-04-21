Horens Stalbe sācis strādāt par taksistu
Mūziķis Horens Stalbe no darba nebīstas - viņš jau kopš 15 gadu vecuma darbojas kā dīdžejs, piedalījies kino un teātra projektos, strādājis arī par niršanas instruktoru. Tagad viņš pievērsies taksometra vadītāja arodam.
Kāda ir taksometra šofera darba ikdiena, Horens regulāri atrāda saviem sekotājiem sociālajās platformās. “Tas ir eksperiments – strādāt par taksistu pilnas 24 stundas,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Stalbe. “Izrādās, tas ir daudz smagāks darbs, nekā no malas varētu šķist. Prasa milzīgu izturību. Nogurums uzkrājas tik ļoti, ka brīžiem, stāvot pie luksofora, vari gandrīz aizmigt.” Tagad, kad pats uz savas ādas ir izmēģinājis, kā ir vadīt taksometru, mūziķis publiski atvainojas visiem taksistiem, kuriem agrāk ir nepacietīgi pīpinājis.
Horens sapratis, ka taksometrs ir unikāla vieta. Pēc viņa teiktā, šajā transportlīdzeklī cilvēki bieži vien atveras vairāk nekā citur, tāpēc taksista gaitās savāktos cilvēkstāstus viņš plāno apkopot grāmatā "Taksometra vadītāja piezīmes". “Es kolekcionēju sarunas, dzīves pieredzes, dažādus likteņus un savas pārdomas par to visu,” Horens skaidro. Grāmatas projekts piesaistījis arī plašu sabiedrības uzmanību. Cilvēki ne tikai atpazīst Horenu, bet arī aktīvi iesaistās – vēlas fotografēties, dalās ar saviem stāstiem un pat lūdz iekļaut viņus topošajā grāmatā.