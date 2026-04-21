Skandāls ap “One Direction” zvaigznēm: pēc Zeina Malika un Luisa Tomlinsona kautiņa atcelts miljonu vērts “Netflix” projekts
Bijušo grupas “One Direction” dalībnieku Zeina Malika un Luisa Tomlinsona attiecībās, iespējams, atkal iestājusies spriedze. Ārvalstu mediji ziņo, ka abu kopīgā “Netflix” projekta filmēšanas laikā izcēlies nopietns konflikts, pēc kura seriāls vēlāk atcelts.
Tiek ziņots, ka filmējot abu ceļojumu seriālu, Maliks strīda laikā iesitis Tomlinsonam pa seju, pāršķeļot viņam galvu un izraisot smadzeņu satricinājumu. Kopš tā laika “Netflix” ir atcēlis vairāku miljonu mārciņu vērto projektu, kura mērķis bija parādīt, kā abi satuvinās, daloties atmiņās par popmūzikas slavas laikiem.
Kāds avots sacīja: “Luiss bija apstulbis un šokā. Zeinam pirkstos bija gredzeni, tāpēc viņš pārsita Luisam galvu. Tas notika ārā, daudzu cilvēku acu priekšā.”
Avoti stāstīja, ka pārsteidzošo konfliktu filmēšanas laukumā izraisījusi Zeina piezīme par Luisa mammu Johannu Dīkinu, kura 2016. gadā nomira no leikēmijas.
Kāds avots atklāja: “Puiši filmējās izbraukumā. Zeins sāka uzvesties izaicinoši un runāt pāri strīpai. Viss pārauga konfliktā, un tad Zeins izteica piezīmi par Luisa mammu Johannu. Luiss bija apstulbis un šokā. Kad viņš pakustējās, Zeins viņam uzbruka. Zeins iesita viņam tieši pa seju. Tā kā viņam pirkstos bija gredzeni, Luisam tika pārsista galva. Zeinu aizvilka prom, bet Luisu nogādāja pie mediķiem. Viņam tika konstatēts smadzeņu satricinājums. Tas notika ārā, ļoti daudzu cilvēku priekšā. Tas bija šokējoši.”
Tiek vēstīts, ka Luiss un Zeins kopš šī incidenta pirms sešiem mēnešiem nav runājuši, savukārt “Netflix” pagājušajā mēnesī beidzot nolēmis atcelt šo trīs daļu projektu pēc tam, kad cerības uz abu izlīgšanu būtiski sarukušas.
Jau pagājušā gada oktobrī tika ziņots, ka 34 gadus vecais Luiss un Zeins bija piekrituši piedalīties šovā, kurā viņus filmētu, apspriežot savu dzīvi un popmūzikas slavas pieredzi. Tika cerēts, ka viņi varētu atklāti runāt arī par grupas biedra Liama Peina traģisko nāvi, kurš 2024. gada oktobrī 31 gada vecumā gāja bojā, izkrītot no viesnīcas balkona Argentīnā.
Iekšējie avoti stāsta, ka pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas Luiss devās uz Apvienoto Karalisti, bet Zeins atgriezās savā fermā Pensilvānijā.
Kāds avots sacīja: “Tas, kas Luisu acīmredzami ievainoja visvairāk, bija Zeina komentārs par viņa mammu. Zeins zināja, cik daudz Johanna nozīmē Luisam un viņa ģimenei. Tas Luisu tik ļoti satrieca, ka bija skaidrs — viņš nekad vairs neatgriezīsies filmēties kopā ar Zeinu. Tika pieņemts lēmums seriālu atcelt.”
Vēl kāds avots piebilda: “Kad Luiss un Zeins piekrita filmēties kopā, “Netflix” domāja, ka ir trāpījis desmitniekā. Tas bija liela budžeta šovs, kura izveide izmaksāja miljonus.”
Ne Luiss, ne Zeins nekad publiski nav runājuši par dokumentālo projektu vai par to, kāpēc tas beidzās.
Tāpat tiek ziņots, ka Tomlinsons arī pārstājis sekot Zeinam Malikam “Instagram”. Savukārt Maliks, šķiet, nav rīkojies tāpat, jo Tomlinsons joprojām ir viens no tikai 17 kontiem, kuriem Maliks seko “Instagram”.
Savas slavas kulminācijā grupa “One Direction” visā pasaulē pārdeva vairāk nekā 70 miljonus ierakstu. Puiši kļuva par superzvaigznēm pēc dalības šovā “X faktors”. Talantu šovā viņi galu galā ieņēma trešo vietu.
Trīs gadus iepriekš Zeins kļuva par pirmo, kurš pameta grupu — viņš aizgāja “On The Road Again” turnejas laikā, sakot, ka vēlas dzīvot kā “normāls 22 gadus vecs cilvēks” prom no uzmanības centra.
Neilgi pēc tam Maliks un Tomlinsons iesaistījās asā vārdu apmaiņā platformā “X”, taču dokumentālā seriāla izziņošanas laikā šķita, ka viņi atjaunojuši draudzību. Viņi atkal satikās arī Peina bērēs kopā ar bijušajiem grupas dalībniekiem Hariju Stailsu un Nailu Horanu.
Tomlinsons iepriekš stāstīja, ka viņa mirusī mamma Johanna Dīkina vēlējusies, lai viņš izlīgst ar savu bijušo grupas biedru. “Mana mamma teica: “Tev ir jāatjauno kontakts ar Zeinu. Dzīve ir pārāk sasodīti īsa,”” viņš sacīja 2017. gadā, piebilstot: “Mēs patiešām rūpējamies viens par otru. Ar Zeinu es vienmēr varēju mazliet pārkāpt noteikumus… tā bija tāda brālīga mīlestība. Mums vienmēr būs šī mīlestība vienam pret otru.”