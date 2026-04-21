Jauna krāpšanas shēma: iedzīvotāji e-pastos saņem satraucošas ziņas par kriminālprocesa sākšanu saistībā ar smagiem noziegumiem internetā
Ļaundari, uzdodoties par Valsts policiju (VP), izplata iedzīvotājiem e-pastus ar prasību steidzami apmaksāt sodu, pretējā gadījumā draudot ar kriminālprocesa sākšanu, liecina ieraksti sociālajos tīklos.
Iedzīvotāji elektroniskajā pastā saņēmuši paziņojumu par kriminalprocesa uzsākšanu, ko it kā izsūtījusi Valsts policijas galvenās pārvaldes speciālo uzdevumu nodaļa. Krāpnieku izplatītajā paziņojumā apgalvots, ka saņēmēja "digitālā identitāte ir fiksēta saistībā ar smagiem interneta noziegumiem". Tiek izteikts brīdinājums par "aktīvu apreināšanu" (visticamāk, neveiksmīgs krāpnieku izmantotā mašīntulkojuma rezultāts vārdam "apķīlāšana" vai "iesaldēšana"). Vēstulē norādīts izdomāts pārkāpuma kods un noteikts izpildes termiņš – 24 stundas.
Lai izvairītos no "sekvestrācijas rīkojuma", e-pasta saņēmējs tiek aicināts klikšķināt uz aktīvās saites "Apskatīt lēmumu un maksāt sodu". Sūtījumā manāmas arī citas rupjas gramatikas un stila kļūdas, kas nepārprotami liecina par krāpniecību, piemēram, "neatlika maksājuma neveikšana tiks uzskatīta par atteikšanos no sadarbības".
Valsts policija jau vairākkārt ir uzsvērusi un regulāri atgādina, ka tiesībsargājošās iestādes un citas valsts institūcijas nekad nesūta iedzīvotājiem šādus e-pastus ar paziņojumiem par kriminālprocesiem vai aicinājumiem apmaksāt sodus caur aizdomīgām saitēm.
Likumsargi aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, ignorēt šādus sūtījumus, nekādā gadījumā nevērt vaļā pievienotās saites un neievadīt savus bankas vai personas datus, kā arī brīdināt par šo krāpšanas shēmu savus tuviniekus, īpaši seniorus.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka pagājušajā nedēļā vien Valsts policija reģistrējusi 199 krāpšanas gadījumus. No tiem 54 gadījumos iedzīvotājiem nodarīti finansiāli zaudējumi, bet 145 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši veiksmīgi. Kopējā izkrāptā summa sasniedz vismaz 474 113 eiro.
Vislielākie zaudējumi pagājušajā nedēļā radušies tā dēvētajos viltus zvanu jeb vikšķerēšanas gadījumos, kuros krāpnieki uzdevušies par dažādu iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem – tostarp "Latvenergo", "Elektrum", "Sadales tīkls", kā arī policijas, mobilo sakaru operatoru, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kredītiestāžu, pasta un sociālo dienestu darbiniekiem. Šādos krāpšanas gadījumos iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 415 499 eiro. Lielākais šādu noziegumu skaits reģistrēts Rīgas reģionā – 162 gadījumi.
Valsts policija aicina iedzīvotājus saglabāt modrību un iepazīties ar biežākajiem krāpšanas veidiem un drošības ieteikumiem policijas mājaslapā. Likumsargi arī aicina, ja rodas aizdomas par iespējamu krāpšanu, nekavējoties sazināties ar savu banku un informēt policiju.