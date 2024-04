"Es ceru, ka notiks brīnums," - Selīna Diona turpina cīņu ar ļauno slimību

Diona kustējās dabiski un viegli, šķietami metot izaicinājumu savai slimībai. Zināms, ka muskuļu stīvuma sindroms rodas vienam vai diviem cilvēkiem no miljona un tiek uzskatīts par neārstējamu. Dziedātāja cītīgi sadarbojas ar speciālistiem un pētniekiem, lai mēģinātu atvieglot simptomus. “Slimību neesmu uzvarējusi, tā joprojām ir manī un vienmēr būs. Ceru, ka notiks brīnums, mēs atradīsim veidu, kā to izārstēt ar zinātnisku pētījumu palīdzību, bet pagaidām man jāmācās ar to sadzīvot. Tāda nu es esmu, tagad ar stīvuma sindromu. Piecas dienas nedēļā es apmeklēju sporta, fizisko un vokālo terapiju. Strādāju pie kāju pirkstiem, ceļiem, ikriem, roku pirkstiem, dziedāšanas, balss,” atklājusi Selīna Diona.