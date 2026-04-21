Netālu no Dnipro kāds vīrietis policistu virzienā metis granātas, viena no tām eksplodējusi
Dnipropetrovskas apgabala Nikolajivkas ciemā granātas sprādzienā ievainojumus guva pieci policisti, aizturot vīrieti, kura rīcība apdraudēja cilvēkus.
Par to ziņoja Dnipropetrovskas apgabala policijas komunikācijas pārvalde. 21. aprīlī aptuveni pulksten 6:30 policija saņēma ziņojumu par iereibušu vīrieti, kurš Sineļņiku rajona Nikolajivkas ciemā uzvedās neadekvāti.
Sarunu laikā vīrietis policijai pastāstīja, ka ir ieslēdzis gāzes padevi telpām. Viņš arī apgalvoja, ka viņam ir divas granātas. Aizturēšanas laikā agresīvais Nikolajivkas iedzīvotājs meta tiesībsargājošo iestāžu darbinieku virzienā divus sprādzienbīstamus priekšmetus. Viens priekšmets nesprāga, bet otrs eksplodēja.
Sprādziena rezultātā pieci policisti guva dažādas smaguma pakāpes šrapneļa brūces. Neskatoties uz gūtajām traumām, tiesībsargājošie darbinieki aizturēja vīrieti, kurš viņiem uzbruka. Viņš ir vietējais iedzīvotājs, kas dzimis 1991. gadā. Visi ievainotie policisti tika hospitalizēti un saņem nepieciešamo medicīnisko palīdzību.
Sprādziena vietas apskates laikā tika atrastas granātu lauskas un detonators. Tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi un noteikta incidenta juridiskā klasifikācija.
Jauns.lv vēstīja, ka pagājušajā nedēļā Kijivā kāds vīrietis atklāja uguni uz cilvēkiem uz ielas un lielveikalā. Uzbrukuma rezultātā gāja bojā seši cilvēki un vairāk nekā 10 tika ievainoti. Tiesībsargājošo iestāžu darbinieki notikušo klasificēja kā teroraktu.