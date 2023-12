Selīnas Dionas māsa dalās sirdi plosošos jaunumos par dziedātājas veselību

Selīnas Dionas māsa nesen dalījās ar satraucošiem jaunumiem par dziedātājas cīņu ar stīvā cilvēka sindromu.

Klodeta atklāja, ka skaņdarba “My Heart Will Go On” izpildītāja vairs nespēj kontrolēt sava ķermeņa muskuļus, jo turpina ciest no ārkārtīgi retās autoimūnās saslimšanas.

Žurnālam “OK!” māsa pastāstījusi, ka sirds lūzt, redzot, kā Selīna cīnās, jo viņa “vienmēr ir smagi strādājusi”.

“Mūsu mamma viņai vienmēr teica: “Tu to izdarīsi labi, tu to izdarīsi pareizi. Tā ir taisnība, ka gan mūsu, gan viņas sapņos ir mērķis atgriezties uz skatuves. Kādā statusā? Es nezinu,” apliecināja Klodeta.

2022. gadā Selīna izmantoja savu “Instagram” kontu, lai paziņotu jaunumus par sirdi plosošo diagnozi, kā dēļ dziedātāja bija spiesta atcelt saplānotos Eiropas turnejas šovus.

“Kamēr mēs vēl tikai apzinām šo reto saslimšanu, mums jau tagad ir skaidrs, ka tieši tā ir izraisījusi visas spazmas, kas man bijušas,” atklāja 55 gadus vecā dziedātāja.

Selīna piebilda: “Diemžēl šīs spazmas ietekmē katru manas ikdienas dzīves aspektu, reizēm neļaujot man izmantot savas balss saites, lai dziedātu tā, kā esmu pieradusi.”

2022. gada decembrī kanādiešu dziedātāja Selīna Diona paziņoja, ka cieš no retas, neārstējamas neiroloģiskas slimības, kas skar tikai vienu cilvēku no miljonu. Viņai diagnosticēts tā sauktais “stīvā cilvēka sindroms” (SPS), kas izraisa vispārēju muskuļu stīvumu.

Kas ir “stīvā cilvēka sindroms”?

Saskaņā ar Nacionālā neiroloģisko traucējumu un insulta institūta datiem stīvās personas sindromam ir raksturīgs muskuļu stīvums un spazmas, paaugstināta jutība pret tādiem stimuliem kā skaņa un gaisma, kā arī emocionāls distress, kas muskuļu spazmas var pastiprināt.

“Tas bieži vien ir saistīts ar muskuļu spazmām, kas var būt diezgan smagas. Tās var izraisīt kritienus, stipras sāpes un invaliditāti,” norādījis dr. Emīls Moukheibers no Džona Hopkinsa Medicīnas institūta. “Smagu spazmu izraisīti kritieni ir ļoti bieži sastopami. Šīs spazmas var izraisīt izbīlis, spēcīgas emocijas, auksti laikapstākļi.”

Pirmais SPS gadījums tika reģistrēts pagājušā gadsimta 50. gados, un vēsturiski slimība tika dēvēta par “stīvā cilvēka sindromu”. Kopš tā laika ir konstatēts, ka tas skar divreiz vairāk sieviešu nekā vīriešu.