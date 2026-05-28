Šodien 20:51
Spēcīga vēja postījumu dēļ ceturtdien saņemti 39 izsaukumi
Ceturtdien līdz plkst. 19 uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112 saņemti 39 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
VUGD norādīja, ka lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas bija nogāzis kokus.
Visvairāk izsaukumu - 16 - saņemti Rīgā.
Rīgas reģionā VUGD devās uz septiņiem izsaukumiem, Latgalē saņemti seši izsaukumi, savukārt Vidzemē un Zemgalē - pa pieciem. Kurzemē līdz plkst. 19 neviens izsaukums saistībā ar vēja radītiem postījumiem nav saņemts.