Svinīgā atmosfērā Bauskā sveikti jaundzimušie
Karpa dārzā notikušie mazuļu svētki “Es sākos te” ar tematiku “Mazi brīnumi” pulcēja kuplu skaitu ģimeņu, godinot 2025. gadā Bauskas apvienībā dzimušos bērnus un piedāvājot radošas, izzinošas un sportiskas aktivitātes. Ģimenēm tika pasniegti piemiņas fotoalbumi, bet pasākumu bagātināja koncerti, darbnīcas, sporta sacensības un labdarības iniciatīvas.
23. maijā Karpa dārzā aizvadīti mazuļu svētki “Es sākos te”, kas šogad norisinājās tematiskajā noskaņā “Mazi brīnumi”. Pasākums pulcēja kuplu skaitu ģimeņu, bērnu un viesu, kuri visas dienas garumā baudīja radošas, izzinošas un sportiskas aktivitātes.
Svētku atklāšanā tika godināti 2025. gadā Bauskas apvienības teritorijā dzimušie mazuļi. Pagājušajā gadā Bauskas pilsētas un pagastu teritorijā sācies 131 jaunais dzīvības stāsts.
- Bauskā - 62
- Īslīces pagastā - 16
- Codes pagastā - 11
- Brunavas un Mežotnes pagastā – katrā pa 9
- Gailīšu un Vecsaules pagastā – katrā pa 7
- Dāviņu pagastā - 6
- Ceraukstes pagastā - 4
Paldies jums, māmiņas un tēti, par to, ka esat izvēlējušies kļūt par vecākiem. Par to, ka audzināt savus bērnus ar mīlestību, rūpību un atbildību. Jūs esat radījuši turpinājumu – savām dzimtām, savam novadam un savai Latvijai. Tas ir mīlestības, ticības un uzticības apliecinājums visam tam, ko esam mantojuši no saviem senčiem. Mūsu novads kļūst bagātāks un stiprāks ar katru jaunu bērnu, un šie bērni kādu dienu uzņemsies atbildību par šo zemi,” sacīja Bauskas apvienības pārvaldes vadītāja Līga Vasiļauska, sveicot ģimenes un jaundzimušos.
Katrai uz pasākumu uzaicinātajai ģimenei tika pasniegta īpaši šim mērķim darināta piemiņas velte – fotoalbums, ko rotā uzraksts „Dzimis vietā, kur satiekas…”. Tas ir simbolisks pirmais dokuments, kurā glabāt svarīgākos dzīves mirkļus.
Sirsnīgu muzikālo sveicienu ģimenēm sniedza vokālā studija “Pigoriņi”, savukārt dienas turpinājumā apmeklētājus priecēja zinātniskais šovs, radošās darbnīcas, lielo ziepju burbuļu aktivitātes, momentfoto stūrītis un dažādas nodarbes bērniem un vecākiem. Īpašu interesi raisīja “Montesori pietura”, mīksto kluču un bumbu baseinu zona pašiem mazākajiem, kā arī iespēja pagatavot savu sviesta karameli.
Pasākuma laikā ģimenes varēja iepazīties ar dažādu organizāciju un speciālistu piedāvājumu bērnu veselības, attīstības un brīvā laika jomā. Savus pakalpojumus prezentēja Bauskas slimnīca un Ģimenes studija, bet biedrības “Laiks jauniešiem” koka spēļu zona aicināja kopīgi un jēgpilni pavadīt laiku.
Līdztekus svētku aktivitātēm apmeklētāji tika aicināti iesaistīties arī Bauskas slimnīcas iniciatīvas “Drosmes kaste” atbalstīšanā, ziedojot bērniem piemērotas rotaļlietas un citas noderīgas lietas mazajiem pacientiem.
Aktīvu un sportisku noskaņu visas dienas garumā nodrošināja pašvaldības Sporta un veselības nodaļa. Mazie dalībnieki piedalījās sacensībās ar dažādiem braucamrīkiem, rāpošanas čempionātā un ģimeņu stafetēs. Pirmoreiz svētku programmā norisinājās arī “Brīnumparādes brauciens”, kurā bērni un vecāki radoši bija izrotājuši savus braucamrīkus un ķiveres svētku tematikā.
Dienas noslēgumā veiksmīgākie sportisko aktivitāšu dalībnieki saņēma apbalvojumus, bet svētku atmosfēru papildināja kopīga ballīte ar troļļu princesi Popiju.
Bauskas novada pašvaldība pateicas visām ģimenēm, sadarbības partneriem un pasākuma organizatoriem par kopā radītajiem svētkiem, kas vēlreiz apliecināja – bērni ir mūsu novada lielākā vērtība un nākotne.
Ģimenes, kuras bija pieteikušās pasākumam, bet klātienē tajā nepiedalījās, fotoalbumu var saņemt Bauskas apvienības pārvaldes 210. kabinetā (Bauskā, Uzvaras ielā 6).