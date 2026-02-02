Pārsteigums! Rebeka Ibrahima iziet sabiedrībā bez hidžāba
Latviešu svarcelšanas zvaigzne Rebeka Ibrahima nesen saņēma labākās sportistes balvu Ventspils Sporta pārvaldes organizētajā ceremonijā " Gada atzinība sportā 2025". Uz skatuves viņa kāpa un pateicības runu teica izskatā, kādā publiski nebija redzēta vairākus gadus. Sportiste bija bez ierastās musulmaņu sieviešu galvassegas - hidžāba.
Tiem, kas seko slavenās svarcēlājas sporta un personiskās dzīves gaitām, šāds vizuālais tēls bija pārsteigums. Kā atgādina žurnāls "Kas Jauns", beidzamajos gados sportiste, kas tagad atgriezusies dzimtajā Ventspilī un ir jau divu bērnu māmiņa, publiskajā telpā bija redzama vien musulmaņu sieviešu tradicionālajā apģērbā un arī sacensībās nēsāja hidžābu. Hidžābs ir musulmaņu reliģiskajām tradīcijām atbilstošs, galvu un ķermeni aizsedzošs apģērbs, kuru sievietes valkā, esot sabiedrībā un atrodoties svešu vīriešu klātbūtnē.
Islāmā pārgāja mīlestības dēļ
Ventspilniece Rebeka Ibrahima (toreiz Koha) pirms vairākiem gadiem bija spilgtākā uzlecošā zvaigzne latviešu svarcelšanā. Viņa ir 2017. un 2018. gada pasaules čempionāta bronzas medaļas ieguvēja, kā arī 2018. un 2019. gada Eiropas čempione svara kategorijā līdz 58 kilogramiem. Izcīnījusi ceturto vietu olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro (2016), paliekot vien divu kilogramu attālumā no medaļas.
Rebeka Koha izcīna ceturto vietu Rio
Latvijas svarcēlāja Rebeka Koha, kura startē svara kategorijā līdz 53 kilogramiem, izcīnījusi augsto ceturto vietu Riodežaneiro olimpisko spēļu sacensībās. Viņai ...
2020. gadā Rebeka pārsteidza daudzus, apprecoties ar Kataras sportistu Moazu Mohamedu Ibrahimu. Viņa pameta Latviju, pieņēma islāmu un aizgāja no profesionālā sporta, lai pievērstos ģimenei. Toreiz talantīgā svarcēlāja publicēja emocionālu vēstījumu, pateicoties Allāham par viņa pārsteidzošo plānu: “Esmu tik ļoti pateicīga, kur Allāhs ir mani aizvedis. Cik pārsteidzošs viņš ir, cik lielisks ir viņa plāns! Mēs saskatījāmies, satikāmies, sajutām, palikām. Mans apbrīnojamais un brīnišķīgais vīrs, es patiešām tevi mīlu! Paldies, ka esi ar mani šajā dzīves piedzīvojumā! Mūsu dzīve būs gara un pilna piedzīvojumiem. Ar lepnumu paziņoju, ka esmu Ibrahimas kundze. Es vienmēr esmu gribējusi justies mīlēta, būt kopā ar cilvēku, kurš par mani rūpējas un mani atbalsta it visā. Tagad man ir cilvēks, kurš man to dod, un es arī varu dot pretī.”
Rebeka lūdza arī respektēt viņas ticību un neizplatīt fotogrāfijas no agrākās dzīves, kur viņa redzama musulmaņu sievietēm neatbilstošā apģērbā. Laulības sākumā pāris sociālajos tīklos regulāri dalījās ar fotogrāfijām no savas ikdienas, ļaujot arī daudzajiem tūkstošiem fanu redzēt daļiņu no viņu laimes. Diemžēl ģimenei nācās iet cauri arī dzīves melnākajam brīdim – savu pirmo mazuli Ibrahimi zaudēja.
Pēc pārtraukuma karjerā sportiste 2022. gadā atgriezās sportā, pārstāvot vīra dzimteni Kataru, bet 2025. gadā paziņoja, ka turpmāk atkal starptautiskās sacensībās pārstāvēs Latviju, saviem faniem solot – labākais vēl tikai būs.
Uz skatuves atsedz skaistos matus un veltī pateicības vārdus vīram
Pērnā gada vasarā Rebeka Ibrahima apliecināja, ka ir elites līmeņa atlēte, un spilgti atgriezās lielajā sportā, parādot raksturu un cīņassparu. Tādēļ arī Ventspils Sporta pārvaldes organizētajā sportistu apbalvošanas ceremonijā "Gada atzinība sportā 2025", kurā tiek sveikti sportisti, treneri, sporta darbinieki un entuziasti par augstiem sasniegumiem sportā un ieguldīto darbu, nominācijā "Labākā sportiste" balvu saņēma tieši viņa.
Sportistu nomināciju pieteikumu attēlos Ibrahima, kā pēdējos gados ierasts, ir redzama ar hidžābu. Tāpēc liels bija sabiedrības pārsteigums, kad, saņemot balvu, Rebeka devās bez tā, skatieniem atsedzot savus skaistos, garos matus. Neparasti, ka šādu lēmumu svarcelšanas zvaigzne pieņēmusi svētā mēneša ramadāna priekšvakarā, kad musulmaņi daudzās pasaules valstīs jau aktīvi sākuši gatavoties svētajam gavēnim, kas sākas šā gada 17. februārī un ilgs līdz 19. martam, tiesa gan, precīzi datumi dažādās pasaules valstīs var atšķirties. Hidžāba noņemšana var būt dziļi privāts žests, atkarīgs no vides un pasākuma specifikas, tomēr musulmaņu pasaulē tradicionālā apģērba nēsāšana ir ļoti būtiska.
Saņemot balvu, savā uzrunā Rebeka Ibrahima veltīja sirsnīgus pateicības vārdus mīļotajam vīram Maozam, apliecinot, ka bez ģimenes atbalsta panākumi sportā nebūtu iespējami.