Šovasar Lietuvā un Igaunijā uzstāsies leģendārā britu grupa "The Cure"
Leģendārā britu grupa "The Cure" pirmo reizi gatavojas sniegt ilgi gaidītus koncertus Lietuvā un Igaunijā.
Koncerti notiks 7. augustā Viļņā, Kalnu parkā, un 9. augustā Tallinā, "Unibet" kvartālā, iezīmējot nozīmīgu brīdi faniem visā Baltijas reģionā, jo viena no ietekmīgākajām alternatīvās mūzikas grupām atgriezīsies Baltijā. Iepriekš "The Cure" ir viesojušies tikai vienu reizi Rīgā.
"Arēnā Rīga" uzstājas leģendārā grupa "The Cure"
Šodien, 6.oktobrī "Arēnā Rīga", ar pirmo un līdz šim vienīgo koncertu Baltijas valstīs uzstājās kulta grupa "The Cure".
"The Cure" ir viena no atzītākajām un ilgnoturīgākajām grupām mūsdienu mūzikas vēsturē. Kopš dibināšanas 1978. gadā viņi ir izdevuši virkni kritiķu augsti novērtētu albumu un kļuvuši par inovāciju simbolu alternatīvajā un gotiskajā rokā. Ar gandrīz piecas desmitgades ilgu karjeru viņu ietekme joprojām rezonē dažādu paaudžu mākslinieku un fanu vidū. Grupa dibināta Krolijā, Anglijā, un to vada ikoniskais līderis un apvienības vokālists Roberts Smits. Gandrīz piecdesmit gadu "The Cure" ir veidojuši alternatīvā roka, postpanka un gotiskā roka skanējumu un garu. Debijas albums "Three Imaginary Boys" tika izdots 1979. gadā un guva labas kritiķu atsauksmes, ierindojot grupu postpanka un jaunā viļņa žanros.
Pazīstami ar atmosfēriskām skaņu ainavām, emocionālu dziļumu un spēcīgiem koncertiem, viņi ir izveidojuši globālu fanu bāzi ar tādiem laikmetīgiem albumiem kā “Disintegration”, “Wish” un “Bloodflowers”.
Viņu jaunākais studijas albums “Songs of a Lost World”, kas izdots 2024. gadā, ir pirmais jaunais materiāls pēdējo 16 gadu laikā un saņēmis plašu kritiķu atzinību. Albums izceļ grupas raksturīgo melanholisko intensitāti, vienlaikus pievēršoties zaudējuma, mirstības un pārdomu tēmām, vēlreiz apliecinot viņu nozīmi alternatīvās mūzikas priekšgalā. “Songs of a Lost World” grupai atnesa arī pirmās “Grammy” balvas – labākais alternatīvās mūzikas albums un labākais alternatīvās mūzikas izpildījums par singlu “Alone”.
Savas karjeras laikā "The Cure" izdevuši 14 studijas albumus, vairākus koncertierakstus un izlases, kā arī vairāk nekā 40 singlus, kopumā pārdodot vairāk nekā 30 miljonus ierakstu. Viņi snieguši gandrīz 2000 koncertu gan solo, gan festivālos. Grupai ir arī vairāki koncertfilmu ieraksti un skaņu celiņi. Nav noslēpums, ka Roberta Smita vizuālais stils iedvesmojis vienu no ikoniskākajām režisora Tima Bērtona filmām – “Edward Scissorhands”. Pēc filmas iznākšanas Smits sadarbojās ar Bērtonu arī pie citiem projektiem.
"The Cure" saņēmuši vairākas prestižas mūzikas balvas, 2019. gadā grupa tika uzņemta Rokenrola slavas zālē. Šie sasniegumi iezīmē nozīmīgu posmu apvienības karjerā, uzsverot gan tās ilgmūžību, gan radošo aktualitāti arī gadu desmitiem pēc dibināšanas.