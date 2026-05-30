Graudiņa un Samoilova pēc izcila sākuma piedzīvo sāpīgu zaudējumu "Elite 16" turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas pludmales volejbolistes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa sestdien piedzīvoja zaudējumu Čehijā notiekošajā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Ostravas "Elite 16" līmeņa turnīra ceturtdaļfinālā.
Graudiņa un Samoilova, kuras izsētas ar trešo numuru, ceturtdaļfinālā ar 0-2 (17:21, 21:23) piekāpās kanādietēm Melisai Hjūmanai-Paredesai un Brendijai Vilkersonei (6.).
Latvijas duets turnīru noslēdza dalītā piektajā vietā.
Astotdaļfinālā latvietes ar 2-1 (21:18, 22:24, 17:15) uzvarēja amerikānietes Sāra Hjūza un Elija Beitenhorsta (17.)
Jau ziņots, ka Latvijas pludmales volejbolistes uzvarēja visās trīs apakšgrupas cīņās un ieņēma pirmo vietu grupā.
Vīriešu konkurencē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots sestdien nepārvarēja astotdaļfinālu, bet kvalifikāciju pārvarējušais duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs piedzīvoja trīs zaudējumus un nesasniedza izslēgšanas spēles.
Olivers Bulgačs/Markuss Graudiņš zaudēja kvalifikācijas spēlē un sacensību pamatturnīrā neiekļuva. Turnīrs Čehijā beigsies svētdien. "Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.