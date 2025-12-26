Aizsaulē devies britu kulta grupas "The Cure" ģitārists un taustiņinstrumentālists Perijs Bemonts
Ceturtdien pēkšņi miris britu kulta grupas “The Cure” ģitārists un taustiņinstrumentālists Perijs Bemonts. Par 65 gadus vecā mūziķa nāvi pēc “īslaicīgas slimības” piektdien pavēstīts grupas oficiālajā tīmekļa vietnē.
“Ar milzīgām skumjām apstiprinām mūsu lieliskā drauga un grupas biedra Perija Bemonta nāvi, kurš aizgāja mūžībā pēc īsas slimības savās mājās Ziemassvētku laikā,” teikts paziņojumā. “Kluss, intensīvs, intuitīvs, uzticams un ārkārtīgi radošs “Tedijs” bija sirsnīga un vitāli svarīga “The Cure” stāsta daļa.”
Bemonts pievienojās 1976. gadā dibinātās “The Cure” tehniskajai komandai 1984. gadā, bet pēc sešiem gadiem kļuva par grupas pilntiesīgu dalībnieku. Pirmais “The Cure” albums ar Bemonta dalību bija “Wish” (1992), un viņš deva artavu turpmāko triju albumu tapšanā. 2005. gadā pēc grupas līdera Roberta Smita iniciatīvas Bemonts grupu pameta, taču viņi saglabāja draudzīgas attiecības.
2019. gadā Bemonte kopā ar pārējiem “The Cure” dalībniekiem tika uzņemts Rokenrola Slavas zālē, bet 2022. gadā atkalapvienojās ar grupu, dodoties “Shows of a Lost World” turnejā.
“The Cure” ir izdevusi 14 studijas albumus, pēdējais albums pēc 16 gadu pauzes “Songs of the Lost World” dienas gaismu ieraudzīja 2024. gadā un uzkāpa topu tabulas virsotnē vairākās valstīs, tostarp Lielbritānijā, kur pēdējo reizi grupa šādu panākumu piedzīvoja 1992. gadā. Septembrī grupa paziņoja par 2026. gada vasarā paredzētu vērienīgu koncertturneju Eiropā.