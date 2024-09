"The Cure" pēc 16 gadu pauzes laiž klajā jaunu dziesmu "Alone". Drīz vien būs arī jauns albums

Dziesmas pirmatskaņojums notika Mērijas Annas Hobsas raidījumā "BBC Radio 6". Šis brīdis noslēdz vienu no visilgāk gaidītajām atgriešanām rokmūzikā. Grupas pēdējais jauns mūzikas materiāls bija albums "4:13 Dream", kas iznāca 2008. gadā, un kuru laikraksts "The Guardian" raksturoja kā "apsveicami spraigu un dzīvīgu, lai gan neviens no skaņdarbiem nav sasniedzis klasikas augstumus." Smits bija paziņojis, ka 2014. gadā tiks izdots vēl viens albums ar nosaukumu "4:14 Scream", taču tas vēlāk tika atcelts. 2018. gadā viņš intervijā "The Guardian" atzina: "Es gandrīz neesmu uzrakstījis nevienu vārdu kopš tā laika. Es domāju, ka ir tikai noteikts skaits reižu, kad var dziedāt par noteiktām emocijām. Es esmu mēģinājis rakstīt dziesmas par kaut ko citu, nevis to, kā es jūtos, bet tās ir sausas, tās ir intelektuālas, un tas neesmu es."