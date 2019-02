No vēža miris "The Cure" bundzinieks Endijs Andersons

Andersons mūža miegā aizmidzis mierīgi otrdien, līdzās esot draugiem un tuviniekiem. Mūziķis vēl pagājušajā nedēļā sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja, ka viņam ir vēzis ceturtajā stadijā.

"Endijs Andersons bija īsts džentlmenis un dižs mūziķis ar lieliska humora izjūtu, ko viņš saglabāja līdz galam, kas ir liecība viņa skaistajam garam pēdējā ceļojumā," pieminot kolēģi, tviterī apliecināja Tolhērsts. "Mēs esam svētīti, ka pazinām viņu."

"The Cure" tika izveidota 1976.gadā, un Andersons tai pievienojās pēc septiņiem gadiem, kad sākotnējais bundzinieks Tolhērsts kļuva par grupas taustiņinstrumentālistu.

Andersons piedalījies "The Cure" albumu "Japanese Whispers", "The Top" un "Concert" kompozīciju, arī par hitiem kļuvušo dziesmu "Love Cats" and "The Caterpillar" ierakstos.

Pēc aiziešanas no "The Cure" viņš sadarbojies ar Igiju Popu un citiem mūziķiem, bet pēdējā laikā darbojies kā solo mākslinieks.