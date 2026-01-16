Liama Peina nāve satuvinājusi atlikušos grupas "One Direction" dalībniekus
Dziedātāja Liama Peina nāve satuvinājusi atlikušos grupas “One Direction” dalībniekus, tomēr Luiss Tomlinsons nav pārliecināts, vai viņu atjaunotās attiecības būs ilgmūžīgas.
“Domāju, ka to mēs redzēsim laika gaitā,” žurnālam “Billboard” sacīja Tomlinsons, atbildot uz jautājumu, vai viņš domā, ka grupas jauniegūtā “satuvināšanās” turpināsies ilgtermiņā. “Dabiski, ka ir tuvība — noteikti šķiet tuvāk nekā bija. Bet es domāju, ka mēs visi esam tik aizņemti, ka ir grūti saglabāt šo konsekvenci. Tas arī ir atkarīgs no katra cilvēka. Piemēram, Nails [Horans] — un ceru, ka viņš teiktu to pašu par mani — mēs varam neapmainīties ar īsziņām visu gadu, un tad aiziet iedzert alu un vienkārši runāt bez apstājas.”
“Es vienmēr zināju, ka Harijs turpinās un izdarīs to, ko viņš ir izdarījis — esmu pārliecināts, ka viņš pat ir pārspējis pats savas gaidas tajā, kā viņš ir iekarojis pasauli, bet mēs zinājām, ka viņam ir viss nepieciešamais, lai būtu lielisks mākslinieks,” sacīja Tomlinsons.
Pēc tam viņš piebilda, ka vēl viens grupas dalībnieks, par kuru viņam bijusi laba nojauta kā par solo mākslinieku, ir Nials Horans. “Par Nialu [Horanu] man arī bija laba sajūta — viņš ir īrs, viņš ir jauks, visiem viņš patīk,” teica Tomlinsons.
Bijušais “One Direction” dalībnieks norādīja, ka parasti nav ļoti ticams, ka no kādas grupas solo karjerā “izsitīsies” vairāk nekā viens vai divi cilvēki. “Vēsture rāda, ka parasti nav vairāk par diviem,” piebilda Tomlinsons.
Viņš arī atzina, ka viņam pašam domas par dzīvi pēc “One Direction” bijušas “sasodīti biedējošas”. “Es nekad nedomāju: “Es būšu tajā [bijušo “One Direction” dalībnieku] grupā, kas gūs panākumus’,” sacīja Tomlinsons.
Tāpat Tomlinsons atzīmēja, ka viņš nekad “nepieņems” Liama Peina zaudējumu, kurš mira 2024. gada oktobrī 31 gada vecumā, nokrītot no viesnīcas balkona Buenosairesā, Argentīnā.
Viņa bērēs mēnesi vēlāk, Tomlinsons un citi “One Direction” dalībnieki — Horans (32), Stailss (31) un Zeins Maliks (33) — pirmo reizi publiski parādījās kopā, kopš Maliks pameta grupu 2015. gadā.
“[Liama nāve] bija pamodināšanas zvans visiem viņiem. Iepriekš viņi sazinājās neregulāri, bet viņiem nebija tuvu draudzību,” pavēstīja anonīms avots, norādot, ka puiši plānoja atjaunot savas draudzības. “Viņi joprojām sēro, bet pārbauda viens otru un jūtas tuvāki nekā jebkad. Tas viņus atkal apvienoja.”
