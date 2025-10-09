Luiss Tomlinsons atklāti par Liama Peina nāvi: tas bija viens no grūtākajiem brīžiem manā dzīvē
Bijušais grupas “One Direction” dalībnieks Luiss Tomlinsons nesenā intervijā atklājis, kā uzzinājis par sava bijušā grupas biedra Liama Peina traģisko nāvi, atzīstot, ka šis bijis viens no grūtākajiem periodiem viņa dzīvē.
Jaunā intervijā podkāstā “Diary of a CEO” dziedātājs atcerējās brīdi, kad uzzinājis par Peina nāvi no bijušā grupas biedra Niala Horana. Tomlinsons stāstīja, ka atradies mašīnā Losandželosā, kad saņēmis ziņu, ka Peins gājis bojā, nokrītot no viesnīcas balkona Buenosairesā, Argentīnā. “Es to uzzināju caur Nialu,” viņš sacīja.
“Man bija tāda pati sajūta kā ar Felisīti,” teica Tomlinsons, pieminot savu māsu, kura pēkšņi nomira 18 gadu vecumā 2019. gada martā. “Un, manuprāt, ikviens, kurš ir līdzās cilvēkam, kas cieš, izjūt šo sajūtu — ka pat visi mani 150% nebija pietiekami.”
Viņš turpināja: “Tā bija mana pašpārliecība — domāt, ka varēju viņam palīdzēt, bet tas bija daudz dziļāk, nekā jebkas, ko es spēju izdarīt.” Tomlinsons atzina, ka Peins tajā laikā “noteikti piedzīvoja grūtus brīžus savā dzīvē”.
Pēc Peina nāves dziedātājs “Instagram” vietnē dalījās ar abu kopīgu fotogrāfiju un rakstīja, ka jūtas “bezgala satriekts”, jo ir “zaudējis brāli”, raksturojot Peinu kā “pozitīvu, jautru un laipnu dvēseli”.
“Esmu tik pateicīgs, ka pēc grupas darbības beigām mēs kļuvām vēl tuvāki — stundām ilgi runājām pa telefonu, atceroties tūkstošiem brīnišķīgu atmiņu. Domāju, ka tā būs mūsu dzīves privilēģija. Es būtu ļoti gribējis atkal ar tevi dalīt skatuvi, bet tā nebija lemts,” rakstīja Tomlinsons.
Podkāstā “Diary of a CEO” viņš arī pārdomāja šo ierakstu: “Kad publicēju savu ierakstu par viņu, es tiešām gribēju, lai viņu atceras tā, kā viņš ir pelnījis. Es varētu runāt visu dienu par to, cik viņš bija brīnišķīgs, bet mēs visi viņu apbrīnojām. Domāju, ka tolaik grupā mēs bijām pārāk lepni, lai atzītu, bet visi uz viņu skatījāmies ar lielu cieņu,” sacīja dziedātājs.
Tomlinsons atzina, ka bija naivi domāt, ka viņa pieredze ar sērām palīdzēs vieglāk pārdzīvot Peina zaudējumu. “Tas bija ļoti naivi. Tas ir pavisam citādi. Es nekad agrāk neesmu zaudējis draugu,” viņš sacīja. “Bija ārkārtīgi grūti tikt galā ar Liama zaudējumu.”
Kā zināms, Liams Peins mira 31 gada vecumā, nokaroties no balkona viesnīcā CasaSur Palermo Buenosairesā, Argentīnā, 2024. gada 16. oktobrī.
