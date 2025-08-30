Liamam Peinam apritētu 32 gadi - viņa mīļotā piemin dziedātāju ar sirdi plosošu ierakstu
Piektdien, 29. augustā, savu 32. dzimšanas dienu būtu atzīmējis grupas “One Direction” bijušais dalībnieks Liams Peins, kurš traģiski gāja bojā pērn, nokrītot no viesnīcas balkona Argentīnā.
Liama mīļotā Keita Kesidija godināja dziedātāju ar emocionālu ierakstu sociālajos tīklos. “Mans dārgais Liam! Man sāp sirds, ka šodien nevaru tev iedot īstu apsveikuma karti,” vietnē “Instagram” rakstīja Keita. “Ka nevaru dzirdēt tavus smieklus vai pateikt lietas, ko būtu gribējusi atkārtot vēl tūkstošiem reižu.”
Keita ierakstam pievienoja vairākas līdz šim nepubliskotas fotogrāfijas no abu kopdzīves – pāris redzams laivā un kopīgi pērkot virtuļus.
“Esmu meklējusi pareizos vārdus, bet sākšu ar acīmredzamo: daudz laimes dzimšanas dienā,” viņa turpināja. “Šodien tev būtu 32. Savos 31 dzīves gados tu sniedzi tik daudz prieka, laimes un cerību tik daudziem – īpaši man. Ceru, ka tu zini, ka joprojām spoži mirdzi, pat no turienes augšā.”
Viņa atzina, ka būtu gribējusi vairāk laika kopā: “Es atdotu gadus no savas dzīves, tikai lai tev dotu vēl dažus. Man pietrūkst mūsu kopīgo atmiņu.”
Par šī gada dāvanu Liamam Keita nosauca savu spēku turpināt dzīvot pēc viņa nāves: “Es apsolu, ka šodien īpaši tevi svinēšu, godināšu tavu dzīvi un lološu skaistos mirkļus, ko esam dalījuši. 29. augusts būs datums, kas manā sirdī paliks uz visu mūžu. Es tevi tik ļoti mīlu.”
Citā ierakstā vietnē “TikTok” Keita parādīja, kā cep Liamam kūku, jo “viņš bija īsts saldummīlis”.
Peins negaidīti nomira pagājušā gada oktobrī, izkrītot no viesnīcas balkona Buenosairesā, Argentīnā.
