Mūzikas moguls Saimons Kauels pirmo reizi atklāti stāsta par brīdi, kad uzzināja par Liama Peina nāvi
Liama Peina bērēs slavenais mūzikas moguls Saimons Kauels tika redzēts asarās, nespējot noslēpt sēras par jaunā mūziķa aiziešanu. Tieši Kauels bija tas, kurš savulaik “One Direction” zvaigzni atklāja pasaulei. Nesen mūzikas magnāts jaunajā “Netflix” projektā atklāja, cik dziļi Liama nāve viņu satricinājusi.
Saimons Kauels jaunajā “Netflix” dokumentālajā seriālā ar grūtībām valdīja asaras, uzzinot par traģisko “One Direction” zvaigznes Liama Peina nāvi.
Sešās sērijās Saimons meklē nākamo lielo puišu grupu pēc “One Direction” rekordlielajiem panākumiem šovā “X Factor” 2010. gadā.
Pēc seriāla iznākšanas trešdien mūzikas magnāts sacīja, ka jutis — viņam “vajadzējis pateikt” Liama tuviniekiem, ka viņa aiziešana ir pieminēta šovā.
Saimons teica: “Pa vidu bija tas brīdis ar Liamu — tas bija vienkārši šausmīgi. Tas mūs patiešām satricināja. Es biju viņam ļoti tuvs, un tas bija smagi. Mēs gandrīz pārtraucām filmēšanu. Man vajadzēja aizbraukt un sakārtot domas. Mēs paņēmām apmēram divu nedēļu pauzi. Pirms tam filmēšana notika gandrīz katru dienu. Es nosūtīju [trešās sērijas fragmentus] Liama vecākiem un Šerilai [Liama Peina dēla mātei] — acīmredzamu iemeslu dēļ — un teicu: “Es nevēlos, lai jūs to redzētu pirmo reizi tikai tad, kad tas iznāks ēterā.” Tāpēc producentu kompānija viņiem to nosūtīja, un viņi bija ar to mierā. Manuprāt, tas bija cieņpilni.”
“The Next Act” tika filmēts gandrīz katru dienu kopš 2023. gada decembra, ļaujot kamerām sekot Saimona talantu atlasei. Tomēr pēc Liama nāves Buenosairesā, Argentīnā, pagājušā gada oktobrī viņš apstājās, lai pārdomātu, vai filmēšanu vispār turpināt.
Seriāla epizodē Saimons par Liamu saka: “Viņš bija vienkāršs, vienmēr ar dzirksti acīs. Visi viņu dievināja. Tu patiesībā nesaproti, ko cilvēks tev nozīmē, līdz brīdim, kad viņu zaudē. Man viņa patiesi pietrūks.”
Pēc divu nedēļu pārtraukuma Saimons sacīja, ka sapratis — viņš dalībniekiem bija devis “solījumu”, tāpēc filmēšana tika atsākta.
Kā zināms, Peins traģiski nomira pagājušajā gadā 31 gada vecumā, nokrītot no viesnīcas balkona Argentīnā. Autopsijā tika konstatēts, ka viņš miris no politraumas, un viņa organismā atrastas alkohola, kokaīna un recepšu antidepresantu pēdas.
