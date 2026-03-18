Šoruden "Placebo" Rīgā svinēs grupas karjeras 30. gadadienu
Atskatoties uz karjeras 30 gadiem, 16. oktobrī "Xiaomi Arēnā" Rīgā uzstāsies britu alternatīvā roka zvaigznes "Placebo". Koncertprogrammā uzsvars likts uz divu pirmo grupas albumu “Placebo” un “Without You I'm Nothing” muzikālā materiāla, ko daudzi kritiķi un arīdzan fani uzskata par apvienības radoši spilgtākajiem.
"Nancy Boy", "Teenage Angst", "36 Degrees", "Every You Every Me", "Pure Morning", "You Don't Care About Us", "Without You I'm Nothing" ir tās kompozīcijas, kas toreiz tik tieši, skaudri, provocējoši uzrunāja tūkstošus un tagad veido būtisku daļu "Placebo" zelta hitu fonda.
90. gadu vidū Lielbritānijā dominēja britpops, un "Placebo" šajā vidē ietraucās kā caurvējš pa plati atvērtām balkona durvīm. Pusaudžu maksimālims, provocējošs tiešums, izplūstošās seksualitātes robežas, garīgā veselība, apreibinošās vielas – tekstos atklāti tika iztirzāts viss tas, kas jauniešiem noteikti bija aktuāls, taču nedominēja tā laika popmūzikā. Atminoties to laika posmu, grupas līderis Braiens Molko īpaši akcentē dziesmu "Nancy Boy": “Mēs ļoti asi reaģējām uz britpopam raksturīgo mačismu, fanu sasaukšanām un revizionismu, kā arī pret nacionālismu, ko interpretējām kā muzikālu ksenofobiju. Ar tērpiem un grimu, ko valkājām, mēs centāmies paust spēcīgu politisku paziņojumu par seksualitātes mainīgumu. Mēs gribējām mulsināt publiku, un es domāju, ka šim mērķim "Nancy Boy" bija ideāla”.
Braiena Molko provocējoši divdomīgais androgīnais tēls pielēja papildu degvielu runām un spriedumiem. Taču zelta statuss debijas albumam “Placebo” un vairāk nekā miljonu kopiju apstiprinošs platīna statuss otrajam albumam “Without You I'm Nothing” skaidri liecināja, ka pie alternatīvā roka debesīm uzplaiksnījusi jauna spoža zvaigzne.
Atzīmējot debijas trešo desmitgadi, no 18. marta iespējams pasūtīt albuma īpašu atjaunoto versiju “Placebo RE:CREATED”. Jaunajā ierakstā iekļautas pārstrādātas un uzlabotas visas desmit albuma dziesmu versijas, kā arī divas oriģinālā izdevuma bonusa kompozīcijas, iemiesojot to, kā šīs dziesmas attīstījušās gadu desmitiem ilgo uzstāšanos laikā, vienlaikus saglabājot to neapstrādāto garu, kas tām bija sākotnēji raksturīgs. Pārstrādātais ieraksts akcentē intensitāti un sparu, kas lika oriģināldziesmām tik spēcīgi rezonēt, vienlaikus atspoguļojot grupas izaugsmi un pieredzi, kas uzkrāta gados kopš debijas. Runājot par jauno ierakstu, "Placebo" paskaidro: “Uzskatām šo ierakstu par režisora versiju. Mēs to neradījām no nulles. Mēs atgriezāmies pie oriģināllentēm un ierakstā ielikām 30 gadus, kas pavadīti, spēlējot šīs dziesmas dzīvajā. Šis projekts ir par ieraksta pabeigšanu, skaņas ziņā to ienesot 21.gadsimtā, vienlaikus saglabājot oriģināla kopumu un garu. Runa nav par tā uzlabošanu, tas jau tā nebija slikts, runa ir par tā pabeigšanu.”
"Placebo" dibināta 1994. gadā, dziedātājam, komponistam un multiinstrumentālistam Braienam Molko iepazīstoties ar ģitāristu un taustiņinstrumentālistu Stefanu Olsdālu, un abi joprojām ir nemainīgs grupas kodols. Ar 30 gadu laikā pārdotiem 14 miljoniem ierakstu "Placebo" neapšaubāmi pieskaitāma pie vadošajām britu alternatīvā roka apvienībām. Visi astoņi grupas studijas albumi ierindojušies Lielbritānijas topa vismaz divdesmitniekā. Savukārt 15 singli - vismaz četrdesmitniekā. Karjeras laikā grupas mūziķi devušies vairākās vērienīgās koncertturnejās, uzstājušies prestižos festivālos abpus Atlantijas okeānam un saņēmuši gan kritiķu, gan fanu atzinību.