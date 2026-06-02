Alūksnes novadā līdz 19. jūnijam saglabās skolēnu pārvadājumiem nepieciešamos autobusu reisus eksāmenu laikā
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu no pagastiem uz Alūksnes novada skolām 9. un 12. klašu eksāmenu laikā, kā arī skolēniem, kuriem noteikts mācību gada pagarinājums nenokārtotu pārbaudes darbu dēļ, Alūksnes novada pašvaldība lūgusi Vidzemes plānošanas reģionu no 12. līdz 19. jūnijam pagarināt vairāku sabiedriskā transporta maršrutu reisu izpildi atbilstoši mācību gada laikā noteiktajam kursēšanas grafikam.
Līdz 19. jūnijam pēc mācību gada reisu izpildes grafika kursēs šādi sabiedriskā transporta reisi:
1. reģionālās nozīmes maršrutā 5189 Alūksne–Ponkuļi–Alūksne
- reisam Nr. 10 plkst. 6.25 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
- reisam Nr. 05 plkst. 16.00 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5194 Alūksne–Kalncempji
- reisam Nr. 34 plkst. 7.16 no pieturas “Kalncempji” ar izpildi darba dienās;
- reisam Nr. 23 plkst. 15.50 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
- reisam Nr. 36 plkst. 16.36 no pieturas “Kalncempji” ar izpildi darba dienās;
3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5188 Alūksne–Jaunzemi–Alūksne
- reisam Nr. 09 plkst. 6.45 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5196 Alūksne–Alsviķi–Alūksne
- reisam Nr. 04 plkst. 7.42 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
5. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6704 Alūksne–Jaseņici–Putrovka
- reisam Nr. 17 plkst. 6.05 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
- reisam Nr. 14 plkst. 7.00 no pieturas “Putrovka” ar izpildi darba dienās;
6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6690 Alūksne–Liepna–Bērziņi–Alūksne
- reisam Nr. 15 plkst. 6.10 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
- reisam Nr. 10 plkst. 15.00 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6707 Alūksne–Korneti–Jaunlaicene–Korneti–Alūksne
- reisam Nr. 11 plkst. 6.15 no Alūksnes AO;
- reisam Nr. 20 plkst. 15.40 no Alūksnes AO;
8. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5021 Alūksne–Zeltiņi–Nēķene–Alūksne
- reisam Nr. 05 plkst. 15.35 no Alūksnes AO;
9. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6448 Alūksne–Visikums–Beja–Alūksne
- reisam Nr. 08 plkst. 15.50 no Alūksnes AO.
10. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6696 Alūksne-Mālupe-Jaunanna-Alūksne
- reisam Nr. 05 plkst. 7.00 no Alūksnes AO.
11. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5444 Alūksne-Jaunanna-Alūksne
- reisam Nr. 03 plkst. 7.40 no Alūksnes AO.
Līdz 12. jūnijam pagarinās šādus reisus:
1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5434 Alūksne–Zabolova-Liepna–Alūksne
- reisam Nr. 01 plkst. 6.15 no Alūksnes AO;
- reisam Nr. 04 plkst. 14.40 no Alūksnes AO
Līdz no 12. līdz 19. jūnijam slēgs šādus paralēlos sezonālos reisus:
1. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5194 Alūksne–Kalncempji
- reisam Nr. 18 plkst. 7.06 no pieturas “Kalncempji”, ar izpildi pirmdienās, trešdienās;
- reisam Nr. 19 plkst. 15.50 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās;
- reisam Nr. 20 plkst. 16.26 no pieturas “Kalncempji” ar izpildi pirmdienās, trešdienās;
2. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5188 Alūksne–Jaunzemi–Alūksne
- reisam Nr. 11 plkst. 6.45 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās;
3. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6704 Alūksne–Jaseņici–Putrovka
- reisam Nr. 11 plkst. 6.40 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās;
- reisam Nr. 06 plkst.7.40 no pieturas “Putrovka” ar izpildi pirmdienās, trešdienās, piektdienās;
4. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6690 Alūksne–Liepna–Bērziņi–Alūksne
- reisam Nr.09 plkst. 6.10 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, piektdienās;
- reisam Nr. 12 plkst. 15.00 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, piektdienās;
- reisam Nr. 14 plkst. 15.00 no Alūksnes AO ar izpildi trešdienās;
5. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6707 Alūksne–Korneti–Jaunlaicene–Korneti–Alūksne
- reisam Nr. 13 plkst. 6.40 no Alūksnes AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās, piektdienās;
- reisam Nr. 18 plkst. 15.40 no Alūksnes AO ar izpildi otrdienās, ceturtdienās, piektdienās
6. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6448 Alūksne–Visikums–Beja–Alūksne
- reisam Nr. 06 plkst. 15.50 no Alūksnes AO ar izpildi no pirmdienas līdz piektdienai, svētdienā (14. jūnijs) reiss netiek atcelts.
7. reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6696 Alūksne-Mālupe-Jaunanna-Alūksne
- reisam Nr. 03 plkst. 15.50 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās, sestdienā (13. jūnijs) reiss netiek atcelts.