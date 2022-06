FOTO: ļaudis bauda grupas "Placebo" uzstāšanos Siguldas pilsdrupu estrādē

Grupa "Placebo" dibināta 1994.gadā, dziedātājam, komponistam un multiinstrumentālistam Braienam Molko iepazīstoties ar ģitāristu Stefanu Olsdālu. Ar 25 gadu laikā pārdotiem 13 miljoniem ierakstu "Placebo" ierindojas vadošo alternatīvā roka apvienību pulkā.

Britu alternatīvā roka zvaigznes "Placebo" Siguldas pilsdrupu estrādē uzstājās savas vasaras festivālu turnejas laikā.

"Placebo" koncerta iesildītāji bija pērnavieši "Sibyl Vane" un rīdzinieki "Purple Negative".

"Sibyl Vane" apvieno indīpopu ar postpanku un 90.gadu alternatīvā roka elementus. Grupas skanējums savu individualitāti iegūst, pateicoties apvienības līderes - vokālistes, dziesmu autores un ģitāristes - Helēnas Randlahtas balsij un tēlam.

Savukārt "Purple Negative" ir indī un alternatīvā roka grupa no Rīgas. Apvienība guvusi atzinību, iepazīstinot klausītājus ar tādiem singliem kā "Your Ignorance" un "Fluorescent Lights". 2020.gada septembrī grupa iepazīstināja ar singlu "Happy Once a Year" un minialbumu "Happy", kas tapis "Hodila Records" studijā. Grupas sastāvā darbojas Elīza Daine, Roberts Gromovs, Rūdolfs Roļskijs un Emīls Lapiņš.