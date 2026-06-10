Sinoptiķi prognozē siltu, bet vietām mākoņainu trešdienu.
Sabiedrība
Šodien 07:05
Trešdien gaiss iesils līdz +22 grādiem
Trešdien Latvijā gaisa temperatūra sasniegs +17..+22 grādus, prognozē sinoptiķi.
Laiks būs daļēji saulains, dienas pirmajā pusē vietām Latgalē uzlīs, rīta stundās lietus gaidāms plašākā Latvijas austrumu daļā.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš.
Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi un neliels rietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaiss iesils līdz +21, +22 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1010-1014 hektopaskāli jūras līmenī.
Saulainos brīžos dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.