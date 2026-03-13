Zendaja, šķiet, devusi mājienu par laulību ar Tomu Holandu
Aktrise Zendaja, iespējams, apstiprinājusi savu laulību ar Tomu Holandu pēc izskanējušajām baumām, ka abi slepeni apprecējušies.
Ceturtdien, 12. martā, pasākumā “Essence's Black Women in Hollywood Awards” Zendaja tika rotaļīgi nostādīta uzmanības centrā no pasākuma vadītājas un seriāla “Black-ish” zvaigznes Marsajas Mārtinas. Mārtina uzrunāja Zendaju kā savu “māsīcu” un teica, ka Zendaja “ļoti sargā savu privāto dzīvi”, bet vienlaikus tomēr palūdza “Eiforijas” zvaigzni “dot man kādu zīmi”.
Zendaja kautrīgi parādīja kamerai to, kas izskatījās pēc viņas laulības gredzena, un auditorija to sagaidīja ar aplausiem. Avots izdevumam PEOPLE stāsta, ka pasākumā tika dzirdēts, kā Zendaja pieņem apsveikumus un laba vēlējumus no citiem viesiem.
Uz Losandželosas pasākumu Zendaja ieradās baltā, ar ziediem rotātā Eugene Alexander mini kleitā, kuru savulaik 2008. gada filmā “Sekss un lielpilsēta” slaveni valkāja Sāra Džesika Pārkere. Šīs kleitas vēsture gan sniedzas vēl tālāk — tās garāku versiju 20. gadsimta 80. gadu beigās valkāja dziedātāja Vitnija Hjūstone.
Savukārt otrdien, 10. martā, Zendaja tika manīta ar plānu zelta gredzenu kreisajā rokā, kamēr viņa pozēja fotogrāfiem "Louis Vuitton" modes skatē, turot rokas sakļautas vidukļa priekšā un aizliekot matus aiz ausīm. Viņas saderināšanās gredzens tajā brīdī uz kreisās rokas manāmi nebija redzams, kamēr pārējie viņas sudraba gredzeni šķita palikuši tie paši.
Uz sarkanā paklāja “Actor Awards 2026” ceremonijā 1. martā viņš medijiem paziņoja: “Kāzas jau notikušas. Jūs tās palaidāt garām.” 47 gadus vecais stilists, kurš ar Zendaju sadarbojas kopš 2010. gadu sākuma, ar smaidu piebilda: “Tā ir pilnīga patiesība.”
Dažas dienas pēc Rouča izteikumiem Zendaja pirmoreiz tika pamanīta valkājam šo plāno zelta gredzenu video un fotogrāfijās, kurās aktrise redzama kopā ar savu kolēģi Robertu Patinsonu, reklamējot savu gaidāmo filmu “The Drama”.