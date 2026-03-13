Lielbritānijā vīrietis pamostas zils kā Avatars - patiesais iemesls sasmīdina ārstus
Kāds 42 gadus vecs vīrietis Lielbritānijā piedzīvoja rītu, ko noteikti negribētos atkārtot — viņš pamodās spilgti zils un drīz vien nonāca slimnīcā, pamatīgi samulsinot gan sevi, gan mediķus.
Tomijs Linčs stāstīja, ka kādu rītu pamodies ļoti noguris un pamanījis, ka viņa āda kļuvusi zila, kas viņu nopietni satraucis. Draugs, kurš strādā par aprūpētāju, uzmetis viņam vienu skatienu un nekavējoties aizvedis uz tuvāko slimnīcu. Neatliekamās palīdzības nodaļā mediķi kļuva bažīgi un ātri pieslēdza viņam skābekli, kamēr ārsti sāka izmeklēšanu.
Pārbaudes laikā viens no ārstiem pārslaucīja Linča roku ar spirta salveti. Par visu pārsteigumu vate gandrīz uzreiz kļuva zila. Tieši tad noslēpums tika atrisināts — krāsa bija noberzusies no tumši zilas gultasveļas komplekta, kuru viņš nesen bija sācis lietot. Linčs bija gulējis uz jaunajiem palagiem divas naktis, pirms tam tos neizmazgājot, tāpēc krāsviela pārnesās uz viņa ādu.
Vēlāk Linčs pajokoja, ka izskatījies kā tēls no filmas “Avatars”. Lai gan sākumā situācija izraisīja paniku, drīz vien tā pārvērtās par jautru brīdi slimnīcā, kad ārsti saprata, kas īsti noticis. Pēc viņa teiktā, medicīnas personāls krietni pasmējās, atklājot nekaitīgo izskaidrojumu viņa dīvainajam izskatam.
Linčs stāstīja, ka cilvēki neatliekamās palīdzības nodaļā uz viņu skatījušies šokā, kamēr viņš mēģinājis paskaidrot, ka vienkārši pamodies zils. Kā ziņots, ārsti jokojuši, ka nekad iepriekš nav redzējuši cilvēku tādā krāsā, kurš vienlaikus būtu pilnīgi vesels.
Viņš sacīja: “Ārsti teica, ka nekad iepriekš nav redzējuši cilvēku tādā krāsā, kurš vēl būtu dzīvs. Es izskatījos kā Avatars. Tiklīdz viņi pārslaucīja manu roku un zilā krāsa nonāca nost, viss kļuva skaidrs. Es biju nāvīgi samulsis, bet viņi teica, ka esmu devis viņiem kārtīgu devu smieklu. Neatliekamajā palīdzībā jau parasti negadās smieklīgi stāsti.”
Palagus viņam bija uzdāvinājis draugs Dels, un Linčs teica, ka viņam nebija ne jausmas, ka jaunus palagus pirms lietošanas vajadzētu izmazgāt, jo krāsa var notecēt.
Pat pēc slimnīcas apmeklējuma zilā krāsa nepazuda uzreiz. Linčs sacīja, ka pagāja gandrīz nedēļa un bija vajadzīgas vairākas vannas, līdz āda pilnībā atguva normālo krāsu. “Pirmais, ko izdarīju, kad atgriezos mājās, bija izmazgāju palagus. Kopš tā laika zils vairs neesmu kļuvis,” viņš piebilda.