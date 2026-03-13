Ugunsgrēkā Jūrmalā gājis bojā cilvēks.
Šodien 10:20
Ugunsgrēkā Jūrmalā gājis bojā cilvēks
Aizvadītajā naktī ugunsgrēkā Jūrmalā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Īsi pēc pusnakts VUGD saņēma izsaukumu uz Jūrmalu, kur dega šķūnis 40 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Vakar ap plkst. 12 VUGD saņēma izsaukumu uz Viļakas ielu Rēzeknē, kur divstāvu ražošanas ēkā dega skaidu savākšanas bunkurs 80 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 15 cilvēki, viens cilvēks negadījumā cieta.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 49 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 32 uz glābšanas darbiem, bet vēl pieci izsaukumi bija maldinājumi.