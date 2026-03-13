Pārdošanā izlikts vēsturisko ēku ansamblis Vīlandes ielā
Pārdošanā izlikts vēsturisko ēku ansamblis Vīlandes ielā, Rīgā, informēja starptautiskais nekustamā īpašuma konsultāciju uzņēmumā "Colliers Baltics", kas pārstāv ēku pārdevēju "Ergo Invest".
Vēsturisko ēku vēlamā pārdošanas cena nav norādīta.
Vēsturiskās ēkas Vīlandes ielā 1 un 3 projektējis baltvācu arhitekts Rūdolfs fon Cirkvics. Īpašumos šobrīd izvietoti biroji un dzīvojamās platības.
Abu ēku kompleksa kopējā platība ir 7227 kvadrātmetri, tostarp lietderīgā platība ir 6300 kvadrātmetru. Ēku aizpildījums ar nomniekiem ir 98%.
Ēkai Vīlandes ielā 1 pārdošanā ir 100% ēkas un zemes. Ēkai ir pieci stāvi un pagrabs. Kopējā platība ir 3778 kvadrātmetri, tostarp 3229 kvadrātmetri ir dzīvokļu un biroju platības. Savukārt ēkai Vīlandes ielā 3 pārdošanā ir 86% ēkas un zemes, jo četri privātīpašumā esoši dzīvokļi nav iekļauti pārdošanas objektā. Ēkai ir pieci stāvi un pagrabs. Pārdošanā esošā kopējā platība ir 3450 kvadrātmetru, tostarp 3076 kvadrātmetri ir dzīvokļu un biroju platības.
Nekustamā īpašuma kompānija "Ergo Invest" 2024. gadā strādāja ar 702 946 eiro apgrozījumu un guva 375 461 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmums reģistrēts 1995. gadā, un tā pamatkapitāls ir 4695 eiro. "Ergo Invest" pieder Lietuvas kompānijai "Ergo Life Insurance".
